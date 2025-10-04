Kiütéses győzelemmel rajtoltak a szolnoki vízipólósok

A Barcelonához közeli Terrassában a D jelű négyes első összecsapásán a hazaiak 24–9-re legyőzték a német verték OSC Potsdam együttesét az Eurokupa selejtezőjében. A Szolnoki Dózsa és első ellenfele, a francia Pays D’Aix Natation két éve, ugyancsak ebben a sorozatban az olaszországi Szirakúzában mérte össze erejét, ahol a szolnokiak négy góllal nyertek. Most ennél jóval nagyobb különbség alakult ki a felek között.

A fehér sapkás Szolnoki Dózsa győzelméhez nem fért kétség

Fotó: Mészáros János (MW archív)

Szolnoki Dózsa– Pays D’Aix Natation (francia) 23–10 (7–1, 4–5, 3–2, 9–2)

Szolnok: Józsa és Szabó G. (kapusok) – Zerinváry 4, Krasznai 3, Vámosi 3, Cseh M. 3, Simon D. 2, Schmölcz 2, Bedő 2, Böröczky 1, Szabó B. 1, Kakstedter 1 Zeman 1, Teleki. Edző: Hangay Zoltán.

A szolnoki csapat nem akart semmit a véletlenre bízni, hamar neki látott a gólgyártásnak és már az első negyedben hatgólos előnyt épített fel. A folytatásban egy picit kiegyenlítettebb lett a játék, de a záró negyedik tartották előnyüket Bedő Krisztiánék. A hajrában aztán tovább szigorították védekezésüket a Tisza-partiak, majd gyors lefordulások után könnyű gólokat lőttek, és a vártnál is magabiztosabb győzelmet arattak.

A szombaton a Potsdam együttese ellen száll medencébe a Dózsa, majd vasárnap a házigazdákkal szemben zárja a selejtező tornát.