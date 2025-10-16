október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

1 órája

Győztek a szolnoki vízipólósok Bukarestben

Címkék#Szolnoki Dózsa#Eurokupa#vízilabda

Az Eurokupa főtáblájának első fordulójában a Szolnoki Dózsa csapata egy góllal nyert a Dinamo Bukarest otthonában.

Varga Csaba

A második számú kupasorozatban B jelű négyesében szerepel a Tisza-parti gárda, amelyben a román Dinamo Bukarest, az olasz Trieszt, valamint a spanyol CN Barcelona lesz az ellenfele. Az oda-vissza párharcokat követően két csapat jut majd a nyolcaddöntőbe. Az első meccsen a szolnokiak a román bajnokságban legutóbb ezüstérmes Dinamo Bukarest uszodájában szálltak medencébe. Kovács Gergő, a Szolnoki Dózsa csapatkapitánya azt mondta a meccs előtt, hogy tovább akarják javítani játékukat, és a szebbik, a Magyar kupán látott arcukat akarják megmutatni a román fővárosban.

szolnoki dózsa
A fehér sapkás szolnoki legénység idegenbeli győzelemmel kezdte a főtábla küzdelmeit Fotó: Mészáros János

Dinamo Bucuresti (román)–Szolnoki Dózsa 15–16 (4–7, 4–3, 3–4, 4–2)

SZOLNOK: Józsa – Schmölcz 1, Krasznai 2, Vámosi 1, Bedő 2, Zerinváry 4, Kakstedter. Csere: Szabó G. (kapus), Kovács G. 2, Simon D.1, Szabó B. 1, Teleki 1, Zeman 1, Böröczky. Edző: Hangay Zoltán.

Repülő rajttal indított a Dózsa, Zerinváry Lórándék szórták a gólokat, ezekre csak szórványosan tudtak válaszolni a Dinamo játékosai, 4–7. A folytatásban azonban felzárkózott román

csapat, a vendégek helyzetkihasználása pedig visszaesett, de így is kettővel vezettek a mieink a második negyed végén. A térfélcsere után is kontrolálta a játékot a szolnoki csapat, hol kettő, hol három gól volt az előnye, de a román gárda meccsben tudott maradni. A záró felvonás 11–14-es állásról indult. A szolnokiak ellen rendesen fújta a kiállításokat a szerb–német játékvezetői duó. A hazai pedig éltek a felkínált lehetőséggel kihasználták az emberelőnyeiket és feljöttek 14–15-re, bizony jókor érkezett Vámosi Bertold akciógólja. Erre még tudtak válaszolni a vendéglátók a szolnokiak azonban, nagy izgalmak után egy gólt megőriztek előnyükből, 15–16, így értékes, idegenbeli győzelemmel kezdték a főtábla küzdelmeit.

Mint az eredmény és a játéka alakulása is mutatatja képesek vagyunk mindenre – mondta hírportálunknak –Hangay Zoltán a szolnoki csapat vezetőedzője. – Négy góllal is vezettünk, de nem tudtuk végig vinni az elején mutatott játékunkat. Örülünk, hogy nyertünk idegenben, nem volt könnyű dolgunk. A játékban tettünk egy lépést előre, de most a legfontosabb a győzelem volt számunkra. Készülünk a szerdai Szentes elleni idegenbeli bajnoki meccsünkre.

A B csoport másik találkozóján: Trieszt (olasz)–CN Barcelona (spanyol) 20–16.

C csoport: Vuliagmeni (görög)–BVSC 11–11 – ötméteresekkel 9–8

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu