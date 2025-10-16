Győztek a szolnoki vízipólósok Bukarestben

A második számú kupasorozatban B jelű négyesében szerepel a Tisza-parti gárda, amelyben a román Dinamo Bukarest, az olasz Trieszt, valamint a spanyol CN Barcelona lesz az ellenfele. Az oda-vissza párharcokat követően két csapat jut majd a nyolcaddöntőbe. Az első meccsen a szolnokiak a román bajnokságban legutóbb ezüstérmes Dinamo Bukarest uszodájában szálltak medencébe. Kovács Gergő, a Szolnoki Dózsa csapatkapitánya azt mondta a meccs előtt, hogy tovább akarják javítani játékukat, és a szebbik, a Magyar kupán látott arcukat akarják megmutatni a román fővárosban.

A fehér sapkás szolnoki legénység idegenbeli győzelemmel kezdte a főtábla küzdelmeit Fotó: Mészáros János

Dinamo Bucuresti (román)–Szolnoki Dózsa 15–16 (4–7, 4–3, 3–4, 4–2)

SZOLNOK: Józsa – Schmölcz 1, Krasznai 2, Vámosi 1, Bedő 2, Zerinváry 4, Kakstedter. Csere: Szabó G. (kapus), Kovács G. 2, Simon D.1, Szabó B. 1, Teleki 1, Zeman 1, Böröczky. Edző: Hangay Zoltán.

Repülő rajttal indított a Dózsa, Zerinváry Lórándék szórták a gólokat, ezekre csak szórványosan tudtak válaszolni a Dinamo játékosai, 4–7. A folytatásban azonban felzárkózott román

csapat, a vendégek helyzetkihasználása pedig visszaesett, de így is kettővel vezettek a mieink a második negyed végén. A térfélcsere után is kontrolálta a játékot a szolnoki csapat, hol kettő, hol három gól volt az előnye, de a román gárda meccsben tudott maradni. A záró felvonás 11–14-es állásról indult. A szolnokiak ellen rendesen fújta a kiállításokat a szerb–német játékvezetői duó. A hazai pedig éltek a felkínált lehetőséggel kihasználták az emberelőnyeiket és feljöttek 14–15-re, bizony jókor érkezett Vámosi Bertold akciógólja. Erre még tudtak válaszolni a vendéglátók a szolnokiak azonban, nagy izgalmak után egy gólt megőriztek előnyükből, 15–16, így értékes, idegenbeli győzelemmel kezdték a főtábla küzdelmeit.

Mint az eredmény és a játéka alakulása is mutatatja képesek vagyunk mindenre – mondta hírportálunknak –Hangay Zoltán a szolnoki csapat vezetőedzője. – Négy góllal is vezettünk, de nem tudtuk végig vinni az elején mutatott játékunkat. Örülünk, hogy nyertünk idegenben, nem volt könnyű dolgunk. A játékban tettünk egy lépést előre, de most a legfontosabb a győzelem volt számunkra. Készülünk a szerdai Szentes elleni idegenbeli bajnoki meccsünkre.