Ötméteres párbajban nyert a Szolnoki Dózsa – galériával
Az élvonalbeli vízilabda-bajnokság negyedik fordulójában a hazai medencében játszó Szolnoki Dózsa a 11–11-es rendes játékidőt követően ötméteresekkel legyőzte a Kaposvári VK együttesét.
Nem a legjobb előjelekkel készült a bajnokságban hibátlan Szolnoki Dózsa a nyeretlen kaposváriak elleni hazai meccsre. Ugyanis a szerdai fordulóban Bedő Krisztián és Simon Donát cserés kiállítást kapott, így egy mérkőzést ki kell hagyniuk, míg Cseh Maxim izomsérüléssel bajlódik. A hazaiak végül a remélt három helyett két pontot gyűjtöttek be.
SZOLNOKI DÓZSA–KAPOSVÁRI VK 11–11 (4–4, 2–4, 3–2, 2–1) – szétlövéssel: 9–8
Vízilabda Aréna, 200 néző. V.: Csanádi Zs., Ádám F.
SZOLNOK: JÓZSA – Kovács Gergő 2, KRASZNAI 3, Vámosi, Monostori, KAKSTEDTER 2, BÖRÖCZKY 2. Csere: Szabó Gergő (kapus, Schmölcz, Zerinváry 2, Szabó II. Bence, Teleki, Zeman, Tigyi. Edző: Hangay Zoltán.
KAPOSVÁR: SZILÁGYI ÁBEL – Pelle1, GASZT 1, Szabó Gergő, BAJ 2, Vindisch 1, DŐRY 3. Csere: Kósik (kapus), Berta J. 1, Juhász-Szelei 1, Hárai, Takács K. 1, Bede, Vadas. Edző: Surányi László.
Gól – emberelőnyből: 14/5, ill. 14/8.
Gól – ötméteresből: 1/0, ill. –
Kipontozódott: Szabó Gergő (Kaposvár, 28. p.), Vámosi (29. p.), Takács K. (30. p.).
A kezdés után gyorsan kiderült, hogy nem lesz könnyű dolga a tartalékosan felálló szolnoki csapatnak a nagyon motivált kaposvári legénységgel szemben. Az első negyedben még felváltva vezettek a felek. A folytatásban viszont a vendégek a korábban Szolnokon is megforduló Dőry Farkas vezérletével termelték a gólokat, míg a hazaiak hézagosan védekeztek támadásaikat pedig elkapkodták. A somogyiak pedig két góllal is vezettek az első félidő végén, 6–8. A térfélcsere után Krasznai Bendegúz két bombájával azonban egy perc alatt egyenlítettek. Fordítani azonban nem sikerült, sőt az ellenfél ismét kétgólos előnyt épített fel. Közben a Tisza-partiak ötöst és ziccereket is hibáztak. A záró felvonás 9–10-es állásról indult majd Berta József találatával ismét kettővel járt előrébb a Kaposvár. Sőt labdájuk volt a háromgólos különbséghez, de Józsa Ottó nagyot védett. A végjátékben pedig Krasznai szép gólt lőtt, majd utolsó percben Böröczky Marcell lövésével döntetlenre mentette a vendéglátóknak a meccset.
A 11–11-es játékidő után ötméteresek döntöttek: az első öt párban egy-egy játékos hibázott. Majd 8–8-as állás után Kakstedter Bendegúz a jobb felső sarokba lőtt, a kaposváriak közül Berta József lövése viszont a felső kapufáról a gólvonal elé pattant, ezzel a szolnoki csapat nyerte az orosz ruletthez hasonló ötöspárbajt. Így a hazaiak kettő, míg a vendégek egy pontot gyűjtöttek.
– Legyünk őszinték ez nem a mi napunk volt – mondta Krasznai Bendegúz, a szolnokiak szélsője. – A szokottnál jóval többet hibáztunk, viszont hajrában és az ötöspárbajban helyen volt a szívünk. Egy izgalmas meccsen, legalább szereztünk két pontot.
SZOLNOKI DÓZSA–KAPOSVÁRI VK 11–11Fotók: Mészáros János
Így látták a szakemberek a meccset
Hangay Zoltán, a Szolnok edzője: – Éles meccset játszottunk a Kaposvárral, erre is számítottunk, hiszen három játékosunk is hiányzott. De ez sem lehet mentség, mert nem játszottunk jól. Pozitívum, hogy legalább a szétlövést megnyertük, így két pontot szereztünk.
Surányi László, a Kaposvár edzője: – Nehéz ilyenkor mit mondani, hiszen egy jó meccsen, jól játszottunk. A rendes játékidőben is többször kezünkben volt a mérkőzés, de nem éltünk lehetőségeinkkel. A szétlövésben az utolsó párban Berta József lövése után szerintem a felső kapufáról a gólvonal mögé pattant a labda, mégsem ítéltek gólt.
További eredmények: Debrecen–Eger 13–14, FTC–UVSE 23–7, BVSC–Szentes 19–11, Vasas–Miskolc 12–9.
