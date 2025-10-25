Ötméteres párbajban nyert a Szolnoki Dózsa – galériával

Nem a legjobb előjelekkel készült a bajnokságban hibátlan Szolnoki Dózsa a nyeretlen kaposváriak elleni hazai meccsre. Ugyanis a szerdai fordulóban Bedő Krisztián és Simon Donát cserés kiállítást kapott, így egy mérkőzést ki kell hagyniuk, míg Cseh Maxim izomsérüléssel bajlódik. A hazaiak végül a remélt három helyett két pontot gyűjtöttek be.

Hibátlan maradt a Szolnoki Dózsa a bajnokságban, de a nyeretlen Kaposvár ellen nem jött a sima győzelem

Fotó: Mészáros János

SZOLNOKI DÓZSA–KAPOSVÁRI VK 11–11 (4–4, 2–4, 3–2, 2–1) – szétlövéssel: 9–8

Vízilabda Aréna, 200 néző. V.: Csanádi Zs., Ádám F.

SZOLNOK: JÓZSA – Kovács Gergő 2, KRASZNAI 3, Vámosi, Monostori, KAKSTEDTER 2, BÖRÖCZKY 2. Csere: Szabó Gergő (kapus, Schmölcz, Zerinváry 2, Szabó II. Bence, Teleki, Zeman, Tigyi. Edző: Hangay Zoltán.

KAPOSVÁR: SZILÁGYI ÁBEL – Pelle1, GASZT 1, Szabó Gergő, BAJ 2, Vindisch 1, DŐRY 3. Csere: Kósik (kapus), Berta J. 1, Juhász-Szelei 1, Hárai, Takács K. 1, Bede, Vadas. Edző: Surányi László.

Gól – emberelőnyből: 14/5, ill. 14/8.

Gól – ötméteresből: 1/0, ill. –

Kipontozódott: Szabó Gergő (Kaposvár, 28. p.), Vámosi (29. p.), Takács K. (30. p.).

A kezdés után gyorsan kiderült, hogy nem lesz könnyű dolga a tartalékosan felálló szolnoki csapatnak a nagyon motivált kaposvári legénységgel szemben. Az első negyedben még felváltva vezettek a felek. A folytatásban viszont a vendégek a korábban Szolnokon is megforduló Dőry Farkas vezérletével termelték a gólokat, míg a hazaiak hézagosan védekeztek támadásaikat pedig elkapkodták. A somogyiak pedig két góllal is vezettek az első félidő végén, 6–8. A térfélcsere után Krasznai Bendegúz két bombájával azonban egy perc alatt egyenlítettek. Fordítani azonban nem sikerült, sőt az ellenfél ismét kétgólos előnyt épített fel. Közben a Tisza-partiak ötöst és ziccereket is hibáztak. A záró felvonás 9–10-es állásról indult majd Berta József találatával ismét kettővel járt előrébb a Kaposvár. Sőt labdájuk volt a háromgólos különbséghez, de Józsa Ottó nagyot védett. A végjátékben pedig Krasznai szép gólt lőtt, majd utolsó percben Böröczky Marcell lövésével döntetlenre mentette a vendéglátóknak a meccset.