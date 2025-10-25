október 25., szombat

Vízilabda

1 órája

A hibátlan Dózsa a nyeretlen Kaposvárt fogadja

Nagyüzem van a szolnoki vízilabdázóknál, hiszen heti két meccset játszik csapatuk. A szerdai szentesi győzelem után szombaton 16 órától a Kaposvár együttesét fogadja a Szolnoki Dózsa az OB I. negyedik fordulójában.

Varga Csaba

Jövő héten csütörtökön az olasz Trieszt látogat majd Szolnokra az Eurokupa második fordulójában, majd rá három napra bajnoki mérkőzés vár a Szolnoki Dózsa csapatára Szegeden. Egyelőre azonban a szombati Kaposvár elleni összecsapásra kell koncentrálniuk a Tisza-parti vízipólósoknak, akik mindhárom eddigi mérkőzésüket megnyerték.

Schmölcz Norman, Szolnoki Dózsa, vízilabda
Schmölcz Norman jó játékára is szüksége lesz a Szolnoki Dózsa csapatának a győzelemhez
Fotó: Mészáros János

OB I., 4. forduló

Szolnoki Dózsa–Kaposvári Vízilabda Klub

Szombat, 16.00

A somogyi vendégek viszont mindhárom eddigi meccsüket elveszítették, hazai medencében előbb 18–16-ra a Szegedtől, majd a fővárosban az OSC-től 17–13-ra, majd egy hete ismét hazai pályán a Honvédtól ugyancsak 17–13-ra kaptak ki.

A legutóbbi összecsapáson négy hiányzója is volt a kaposvári csapatnak, a sokszoros válogatott, olimpiai bronzérmes center, Hárai Balázs és Kósik Soma betegség, Berta József, valamint Dóczi Márton eltiltás miatt nem játszhatott. Információink szerint viszont Dóczi kivételével a többiek bevethetőek lesznek Szolnokon.

– Csalódás számunkra a szezonkezdet, mivel többet vártunk magunktól – mondta Baj Marcell, a kaposvári gárda centere a sonline.hu-nak. – A legutóbbi, Honvéd elleni találkozón a négy hiányzónk ellenére helyt álltunk, sokáig volt esélyünk a győzelemre, így nagyon sajnálom, hogy végül négy lett közte. A folytatás sem egyszerű, jó csapat a Szolnok, de ha szeretnénk elérni a céljainkat, akkor valakit már el kell kapnunk.

A szolnokiak szerdán Szentesen játszottak, ahol 11–6-ra nyertek, egy kőkemény mérkőzésen. Üröm az örömben, hogy két játékosuk, Bedő Krisztián és Simon Donát is cserés kiállítást kapott, ezért ők a szombati meccset kihagyják, Cseh Maxim pedig izomsérülése miatt hiányzik majd.

– Sajnos három játékosunk hiányozik majd, nincs mese, nélkülük kell felállnunk – nyilatkozta lapunknak Hangay Zoltán, a Szolnoki Dózsa vezetőedzője. – Jönnek a tehetséges fiataljaink, Monostori Samu már szerdán is játszott, most Tigyi Ábel is bizonyíthat, és számíthatunk Böröczky Marci játékára is a jobb oldalon. Nehéz sorozat előtt állunk, mindegyik meccs fontos számukra. Egyelőre a Kaposvár ellenire koncentrálunk, előbb őket karjuk legyőzni – tette hozzá a szakember.

A 4. forduló műsora. Szombat: Debrecen–Eger, FTC–UVSE, 12.00, Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK, 16.00, BVSC–Szentes, 17.00, Vasas–Miskolc, 18.00, EPS-Honvéd–Szeged, OSC–KSI, 19.00

