október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

1 órája

Első hazai bajnoki meccsét játssza a szolnoki legénység

Címkék#Szolnoki Dózsa#vízilabda#Hangay Zoltán

Az élvonalbeli vízilabda-bajnokság második fordulójában hazai pályán szerepel a Szolnoki Dózsa, amely a miskolci csapatot fogadja szombaton 16 órától a Vízilabda Arénában.

Varga Csaba

Mielőtt a bajnokságról beszélnénk, az elmúlt hétvégén a vártnál nehezebben, de kiharcolta a továbbjutást az Eurokupa selejtezőjéből a Szolnoki Dózsa. A minap meg is tartották a főtábla sorsolását, mely szerint a mieink a B jelű négyesbe kerültek, ahol a román Dinamo Bukarest, az olasz Trieszt, valamint a spanyol CN Barcelona lesz az ellenfél az oda-visszavágós párharcok során. A négyesből két gárda kvalifikálja magát a legjobb 16-közé, a szolnokiak pedig első meccsüket jövő csütörtökön játsszák majd Bukarestben.

szolnoki dózsa
Elkél majd a jó védekezés a fehér sapkás Szolnoki Dózsa csapatánál
Fotó: Mészáros János (MW archív)

– Kiegyensúlyozott csoportba kerültünk – mondta a sorsolást követően hírportálunknak, Hangay Zoltán, a Dózsa vezetőedzője. – Szerintem közel négy azonos tudású csapat küzd majd a továbbjutást jelentő két pozícióért. Ellenfeleink soraiban játszanak válogatott és külföldi vízilabdázók is, javában folyik a feltérképezésük.

Nagy feladat előtt a Szolnoki Dózsa

A nemzetközi kupameccseket megelőzve azonban egy bajnoki összecsapás vár Bedő Krisztiánékra. A miskolci gárda hazai medencében kezdett a rajton szeptember 6-án, amikor 12–7-re kikapott a Honvédtól. Azóta nem játszottak tétmeccset, míg a Szolnok az elmúlt öt hétben hét Magyar Kupa illetve Eurokupa-mérkőzésen ugrott medencébe.

– Veszélyes csapat a Miskolc, mert a Honvéd ellen négygólos hátrányból kétszer is visszajöttek meccsbe. Igaz, a hajrában már nem volt sanszuk a pontszerzésre. A lényeg, hogy visszatérjünk a helyes útra és helyére rakjuk a játékunkat. Szeretnénk bebizonyítani, hogy nem a múlt vasárnap a Terrassa ellen mutatott játékunk az igazi arcunk. Nagyon fontos, hogy megnyerjük első hazai bajnoki találkozónkat – zárta a szolnokiak mestere.

További párosítások:

Bp. Honvéd–Szentes, OSC–Kaposvár, KSI SE–Szeged, FTC–Debrecen, Vasas–Eger, BVSC–UVSE.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu