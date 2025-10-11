Első hazai bajnoki meccsét játssza a szolnoki legénység

Mielőtt a bajnokságról beszélnénk, az elmúlt hétvégén a vártnál nehezebben, de kiharcolta a továbbjutást az Eurokupa selejtezőjéből a Szolnoki Dózsa. A minap meg is tartották a főtábla sorsolását, mely szerint a mieink a B jelű négyesbe kerültek, ahol a román Dinamo Bukarest, az olasz Trieszt, valamint a spanyol CN Barcelona lesz az ellenfél az oda-visszavágós párharcok során. A négyesből két gárda kvalifikálja magát a legjobb 16-közé, a szolnokiak pedig első meccsüket jövő csütörtökön játsszák majd Bukarestben.

Elkél majd a jó védekezés a fehér sapkás Szolnoki Dózsa csapatánál

Fotó: Mészáros János (MW archív)

– Kiegyensúlyozott csoportba kerültünk – mondta a sorsolást követően hírportálunknak, Hangay Zoltán, a Dózsa vezetőedzője. – Szerintem közel négy azonos tudású csapat küzd majd a továbbjutást jelentő két pozícióért. Ellenfeleink soraiban játszanak válogatott és külföldi vízilabdázók is, javában folyik a feltérképezésük.

Nagy feladat előtt a Szolnoki Dózsa

A nemzetközi kupameccseket megelőzve azonban egy bajnoki összecsapás vár Bedő Krisztiánékra. A miskolci gárda hazai medencében kezdett a rajton szeptember 6-án, amikor 12–7-re kikapott a Honvédtól. Azóta nem játszottak tétmeccset, míg a Szolnok az elmúlt öt hétben hét Magyar Kupa illetve Eurokupa-mérkőzésen ugrott medencébe.

– Veszélyes csapat a Miskolc, mert a Honvéd ellen négygólos hátrányból kétszer is visszajöttek meccsbe. Igaz, a hajrában már nem volt sanszuk a pontszerzésre. A lényeg, hogy visszatérjünk a helyes útra és helyére rakjuk a játékunkat. Szeretnénk bebizonyítani, hogy nem a múlt vasárnap a Terrassa ellen mutatott játékunk az igazi arcunk. Nagyon fontos, hogy megnyerjük első hazai bajnoki találkozónkat – zárta a szolnokiak mestere.

További párosítások:

Bp. Honvéd–Szentes, OSC–Kaposvár, KSI SE–Szeged, FTC–Debrecen, Vasas–Eger, BVSC–UVSE.