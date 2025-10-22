október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

2 órája

Szentesen szerepel szerda este a szolnoki együttes

Címkék#Metalcom Szentes#Szolnoki Dózsa#vízilabda

Az élvonalbeli bajnokság 3. fordulójának zárómérkőzéseit rendezik meg szerdán A Szolnoki Dózsa csapata a Metalcom Szentes vendége lesz 19 órától a dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában.

Varga Csaba

Két fordulót követően a Szolnoki Dózsa hibátlan, míg szentesiek mindkét meccsüket elveszítették előbb hazai medencében az OSC-től 16–12-re, majd a fővárosban a Honvédtól 15–13-ra kaptak ki. Mint az eredményekből is kitűnik szoros mérkőzéseket vívtak vetélytársaikkal, nem lebecsülendő ellenfelek. Soraikból Pellei Frank, Takács János és korábban Szolnokon is megforduló Szatmári Kristóf a rutink képviselik, centerük az ukrán Dmitro Asanin is jó formában játszott az elmúlt találkozókon.

Szolnoki Dózsa, vízilabda
A fehér sapkás Szolnoki Dózsa játékosainak meg kell küzdeniük a győzelemért Szentesen
Fotó: Mészáros János

OB I., 3. forduló

Metalcom Szentes–Szolnoki Dózsa

Szerda, 19.00

A szolnoki gárda a bukaresti Eurokupa-győzelem után utazik Szentesre. 

– Készülünk, mert nehéz sorozat előtt állunk, ennek első állomása lesz a szentesi fellépésünk – mondta hírportálunknak Hangay Zoltán vezetőedző. – Egy biztos a továbbiakban nem férnek bele olyan meccs közbeni formaingadózások, mint történtek velünk legutóbb Bukarestben. Célunk nem lehet más, mint meghosszabbítani veretlenségi szériánkat.

A 3. forduló eredményei és programja: UVSE–Vasas 14–15. KSI–Debrecen 9–14, Szeged–OSC 10–7, Kaposvár–Honvéd 13–17, Miskolc–BVSC 9–14, szerda: Szentes–Szolnok, 19.00, Eger–FTC, 20.00

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu