Szentesen szerepel szerda este a szolnoki együttes

Két fordulót követően a Szolnoki Dózsa hibátlan, míg szentesiek mindkét meccsüket elveszítették előbb hazai medencében az OSC-től 16–12-re, majd a fővárosban a Honvédtól 15–13-ra kaptak ki. Mint az eredményekből is kitűnik szoros mérkőzéseket vívtak vetélytársaikkal, nem lebecsülendő ellenfelek. Soraikból Pellei Frank, Takács János és korábban Szolnokon is megforduló Szatmári Kristóf a rutink képviselik, centerük az ukrán Dmitro Asanin is jó formában játszott az elmúlt találkozókon.

A fehér sapkás Szolnoki Dózsa játékosainak meg kell küzdeniük a győzelemért Szentesen

Fotó: Mészáros János

OB I., 3. forduló

Metalcom Szentes–Szolnoki Dózsa

Szerda, 19.00

A szolnoki gárda a bukaresti Eurokupa-győzelem után utazik Szentesre.

– Készülünk, mert nehéz sorozat előtt állunk, ennek első állomása lesz a szentesi fellépésünk – mondta hírportálunknak Hangay Zoltán vezetőedző. – Egy biztos a továbbiakban nem férnek bele olyan meccs közbeni formaingadózások, mint történtek velünk legutóbb Bukarestben. Célunk nem lehet más, mint meghosszabbítani veretlenségi szériánkat.

A 3. forduló eredményei és programja: UVSE–Vasas 14–15. KSI–Debrecen 9–14, Szeged–OSC 10–7, Kaposvár–Honvéd 13–17, Miskolc–BVSC 9–14, szerda: Szentes–Szolnok, 19.00, Eger–FTC, 20.00