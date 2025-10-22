Fontos meccset nyert a Dózsa Szentesen

Az elmúlt évadban a felek mindkét alapszakaszbeli meccsét a szolnokiak nyerték. Idén a Kurca-partiak nyeretlenek, míg a Dózsa hibátlan mérleggel várta az összecsapást, ami után ismét a Tisza-partiak örülhettek.

A fehér sapkás szolnoki csapat elsősorban jó védekezésének köszönheti győzelmét Fotó: Mészáros János

METALCOM SZENTES–SZOLNOKI DÓZSA 6–11 (2–3, 2–3, 2–3, 0–2)

Szentes 200 néző. V.: Rubos K., Kenéz Gy.

SZENTES: GRIESZBACHER – Tóth Gy. 1, Asanin 1, Bozó, SZATMÁRI K. 3, Horváth Á, Hajdú A. Csere: Takács J. 1, Makán, Pellei F., Varga M., Kiss Z. Edző: Somogyi Balázs.

SZOLNOK: JÓZSA – KOVÁCS G. 2, Krasznai 1, Vámosi, BEDŐ 2, Simon D. 2, Kakstedter 1. Csere: Schmölcz 1, Zerinváry, SZABÓ B. 2, Teleki, Zeman, Monostori. Edző: Hangay Zoltán. Gól –emberelőnyből: 11/1, ill. 9/2. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/2.

Kipontozódott: Vámosi (26.) Kiállítva (végleg, cserével): Bedő (24. p.), Simon D. (25.).

Az izomsérüléssel bajlódó Cseh Maximot nélkülöző vendégcsapat két és fél perc játék után Kovács Gergő ötméteresből elért találatával szerezte meg a vezetést. Majd Simon Donát percei következtek, aki két akciógólt is lőtt gyors egymásutánban. A folytatásban a hazaiak is belőtték magukat, előbb a korábban Szolnokon is megforduló Szatmári Kristóf, majd az ukrán center Dmytro Asanin révén szépítettek az álláson, 2–3. A második negyedben a játékvezetők a

kontrafaultokkal alaposan megdolgoztatták a csapatokat. A lényeg, hogy Kovács Gergő, Szabó Bence és Krasznai Bendegúz is eredményes volt, amire a szentesiek csak két góllal tudtak válaszolni, 4–6.

A fordulást követően Szatmári közelebb hozta az övét, de jól működött a Szabó Bence–Bedő Krisztián tengely vezérlével újra háromgólos előnyt építettek fel a Tisza-partiak. Sajnos a negyed utolsó percében Bedőt cserével kiállították. A záró felvonás tehát 6–9-es állásról és Simon cserés kiállításával indult. Kakstedter Bendegúz azonban négyre növelte a szolnokiak előnyét. A hazaiak csak erőlködtek, mert jól működött a szolnoki védekezés és Józsa Ottó kapus is rendre a helyén volt. A hajrában Teleki András harcolt ki egy öt méterest, amit Zeman Márton kihagyott. A végjátékban azonban Schmölcz Norman lövése célba ért, így ötgólos szolnoki győzelemmel ért véget az alföldi csapatok csatája, 6–11.