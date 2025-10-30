Hatalmas vízicsatában verte a Dózsa a Triesztet

A felek egyaránt győzelemmel kezdték a csoportkört, a Trieszt hazai környezetben a Barcelonát, míg a Szolnok Bukarestben múlta felül a Dinamo legénységét. A második kör után már csak a Szolnoki Dózsa őrizte meg százszázalékos mérlegét.

Így örült a Szolnoki Dózsa mind a 15 góljuknak

Fotó: Nagy Balázs

Szolnoki Dózsa–Pallanuoto Trieste (olasz) 16–14 (4–3, 3–2, 3–4, 6–5)

Vízilabda Aréna, 300 néző. V.: Kourtidisz (görög), Matijasevics (montenegrói).

Szolnok: JÓZSA 1 – Schmölcz, KOVÁCS G. 4, Krasznai 1, BEDŐ 2, Kakstedter 1, Böröczky 1. Csere: ZERINVÁRY 1, Simon D. 1, SZABÓ B. 2, Teleki, ZEMAN 2, Vámosi. Edző: Hangay Zoltán.

A Trieszt gólszerzői: V. Draskovics 6, Marziali 3, Cagalj 2, Manzi, Mezzarobba, Podgornik.

Mint ahogy várható volt végig óriási csatát vívott egymással a két együttes. A bátran játszó szolnoki legénység végig kontrollálta a játékot, rendre kétgóllal vezettek, de az olaszok is küzdöttek, hajtottak és sokat színészkedtek, amiket sokszor megevett a játékvezetői duó. Persze az igazi izgalmak a záró negyedre maradtak, ami 10–9-es állásról indult. Lehet mondani nem csak küzdött, ha nem olykor emberfeletti jó teljesítményt is nyújtottak a vendéglátók. Szabó Bencéék parádés gólokat lőttek, védekezés is a helyén volt, ha a blokkon átjutott a labda, akkor Józsa Ottó védte ki az olaszok szemét. Sőt 15–13-as állásnál, amikor a Trieszt hét a hat ellen támadott, a hálóőr egy szerzett labdát a saját gólvonaláról ívelt az olaszok kapujába, lezárva ezzel a forró hangulatú vízicsatát.

Kovács Gergő (labdával) csapatkapitányhoz méltóan játszott

Fotó: Nagy Balázs

Így látták a mérkőzést a mieink

Hangay Zoltán, a Szolnok edzője: – Nagyon kellett ez a pozitív töltet csapatunknak, amit most megkaptunk. Egy végig kiélezett mérkőzésen igazi csapatmunkával győztük le a válogatottakkal és légiósokkal felálló olasz együttest. Sokat tettünk a győzelemért, aminek nagyon örülünk. Közönségünk is nagyon sokat segített abban, hogy nyerjünk. Péntektől már a Szeged elleni vasárnapi meccsre fókuszálunk.

Vámosi Bertold, a Szolnok bekkeje: – Pörgős, fiatalos, lendületes játékkal győztük le a trieszti csapatot. Örülünk a győzelemnek és annak, hogy jó hangulat volt a lelátókon. A kulcs szituációkból szerencsére jól jöttünk ki, a fontos gólok mellett helyén voltak a blokkjaink és Józsa Ottó is remekül védett. Nem állhatunk meg, mert vasárnap fontos bajnoki találkozó vár ránk Szegeden.