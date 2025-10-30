Az olasz Trieszt gárdáját fogadja a Dózsa

A legrangosabb sorozatban, a Bajnokok Ligájában a csoportkör második fordulójánál tartanak csapatok. Az A csoportban a hazai pályán játszó Vasas elszenvedte második vereségét is, miután 15–5-re kikapott a görög Olimpiakosz csapatától. A C csoportban a címvédő Ferencváros az olasz Brescia elleni idegenbeli meccse szerdán lapzártánk után ért véget. Rá térve az Eurokupára csütörtök este a B csoportban a BVSC vendége is görög gárda lesz, méghozzá Panathinaikosz. A Szolnoki Dózsa az F jelű négyesben szerepel, amely mint jeleztük az olasz Trieszt együttesét fogadja.

Zeman Márton (labdával) és a Szolnoki Dózsa csapata nehéz sorozat előtt állnak

Fotó: Mészáros János

Nehéz sorozat előtt áll a Szolnoki Dózsa

A felek nem ismeretlenek egymásnak, hiszen a kupasorozat 2022–23-as évadjában találkoztak, a negyeddöntő mindkét meccsét egy-egy góllal az olaszok nyerték. A jelenben is hasonló erőt képvisel Trieszt, amely a 14 csapatot számláló olasz bajnokságban öt fordulót követően három győzelemmel, illetve két vereséggel a negyedik helyen áll. Az Eurokupa csoportkörének első fordulójában simán, végig vezetve 20–16-ra verték a CN Barcelona legénységét.

Az Eurokupa két héttel ezelőtti rajtján a szolnokiak 16–15-re nyertek a Dinamo Bukarest otthonában. Csütörtök este jöhet az újabb megméretés a Tisza-partiak számára.

Nehéz sorozat előtt állunk, hiszen a Trieszt elleni meccs után vasárnap Szegeden játszunk, majd fogadjuk az OSC-t, utána sem lesz könnyebb, hiszen december elejéig heti két tétmérkőzés vár ránk

– mondta lapunknak Hangay Zoltán, a szolnoki csapat vezetőedzője. – Először az olasz együttes elleni mérkőzésre fókuszálunk. Láttam több bajnoki találkozójukat stabil csapat, de nem tartom őket legyőzhetetlen ellenfélnek, da ahhoz jóval többet kell mutatnunk, mint tettük az utóbbi időszakban. Az elmúlt két hónapban mindössze egy vereségünk volt, pedig nem is játszottunk igazán jól. Mi lett volna, ha jól vízilabdázunk? Mindenesetre azon dolgozunk, hogy tovább formálódjunk, visszatérjünk tavaly őszi önmagunkhoz. Reméljük, ennek első állomása lesz a csütörtöki Trieszt elleni összecsapás.