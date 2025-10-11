Féltucat góllal nyert a Szolnok a Miskolc ellen

Hathét után játszottak újra bajnoki meccset a felek. A szeptember 6-i nyitókörben a Dózsa 17–9-re nyert az UVSE otthonában, míg a Miskolc hazai pályán ötgólos vereséget szenvedett a Honvédtól. Az ezt követő időszakban a miskolciak tréningekkel töltötték az időt, a szolnokiak viszont hét tétmeccset is játszottak a magyar, illetve az Eurokupában. Az előbbi sorozatban bronzérmet szereztek, míg az utóbbiban a főtáblára jutottak. Visszatérve a bajnokságra, az elmúlt évadban a felek mindkét összecsapását a Tisza-partiak nyerték, akik ezúttal is begyűjtötték győzelmet.

SZOLNOKI DÓZSA– PANNERGY-MISKOLCI VLC 16–10 (2–2, 4–2, 7–2, 3–4)

Vízilabda Aréna, 200 néző. V.: Bereczki M., Sikter. SZOLNOK: JÓZSA – SCHMÖLCZ 3, Krasznai 1, VÁMOSi 3, BEDŐ 2, Zerinváry 1, Kakstedter 1. Csere: Szabó G. (kapus), Kovács G. 1, SIMON D. 2, Szabó B., Teleki 1, Zeman 1, Monostori. Edző: Hangay Zoltán.

MISKOLC: MORAVCSIK – Várkonyi 1, DUBINÁK 3, Gusakov, Kedves, Szabó I. 2, Bikki-Petró. Csere: Sipos B.(kapus), Regős, NÉMETHY 2, Füzesi, Almási, Molnár G. 2, Fedac. Edző: Popovics Miklós.