Vízilabda

1 órája

Féltucat góllal nyert a Szolnok a Miskolc ellen

Címkék#Szolnoki Dózsa#Eurokupa#vízilabda

Az élvonalbeli vízilabda-bajnokság második fordulójában a hazai medencében játszó Szolnoki Dózsa 16–10-re legyőzte miskolci együttest.

Varga Csaba

Hathét után játszottak újra bajnoki meccset a felek. A szeptember 6-i nyitókörben a Dózsa 17–9-re nyert az UVSE otthonában, míg a Miskolc hazai pályán ötgólos vereséget szenvedett a Honvédtól. Az ezt követő időszakban a miskolciak tréningekkel töltötték az időt, a szolnokiak viszont hét tétmeccset is játszottak a magyar, illetve az Eurokupában. Az előbbi sorozatban bronzérmet szereztek, míg az utóbbiban a főtáblára jutottak. Visszatérve a bajnokságra, az elmúlt évadban a felek mindkét összecsapását a Tisza-partiak nyerték, akik ezúttal is begyűjtötték győzelmet.

SZOLNOKI DÓZSA– PANNERGY-MISKOLCI VLC 16–10 (2–2, 4–2, 7–2, 3–4)

Vízilabda Aréna, 200 néző. V.: Bereczki M., Sikter. SZOLNOK: JÓZSA – SCHMÖLCZ 3, Krasznai 1, VÁMOSi 3, BEDŐ 2, Zerinváry 1, Kakstedter 1. Csere: Szabó G. (kapus), Kovács G. 1, SIMON D. 2, Szabó B., Teleki 1, Zeman 1, Monostori. Edző: Hangay Zoltán.

MISKOLC: MORAVCSIK – Várkonyi 1, DUBINÁK 3, Gusakov, Kedves, Szabó I. 2, Bikki-Petró. Csere: Sipos B.(kapus), Regős, NÉMETHY 2, Füzesi, Almási, Molnár G. 2, Fedac. Edző: Popovics Miklós.

Szolnoki Dózsa Miskolc vízilabda mérkőzés

Fotók: Mészáros János

Gól – emberelőnyből: 6/4, ill. 8/2. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/3

Alig másfél perc alatt, két gólt lőtt a szolnoki csapat, a rámenősen játszó vendégek azonban gyorsan kiegyenlítették hátrányukat. Sőt második negyed elején a vezetést is átvette a miskolci gárda, 3–4. Nem sokáig tartott az örömük, mert nagyon beindult a szolnoki gárda, melynek soraiban Kovács Gergő arcvédőben játszott két héttel ezelőtti orrtörését követően. Schmölcz Norman duplázott, majd Teleki András is betalált, majd társak is hozzászóltak a meccshez, egy 7–0-s rohammal nagyot fordítottak az álláson. Ezt követően azonban a vendégek kapták el a fonalat, gyorsegymásután négy gólt lőttek, de a Dózsa megint összeszedte magát, és kidolgozott akcíókkal visszaállította a régi rendet. A végén sem fért kétség a vendéglátok győzelméhez.

Hangay Zoltán, Szolnok edzője: – Két negyeden át jól játszott a miskolci csapat. Szerencsére felpörögtünk a térfélcsere után sorra lőttük a gólókat. Ezt követően tovább akartuk nyitni az ollót, kapkodtunk, erre fel kaptunk négygólt. De most legalább nem stresszeltük el a meccset, mint egy hete Terrassában.

Popovics Miklós, a Miskolc edzője: – Az első félidőben, ha nem is jól, de eredményesen játszottunk. A folytatásban feljavult a szolnoki csapat, játéka rajtunk pedig meglátszott, hogy öt hete nem volt tétmeccsünk. Fiatal-pörgös csapat a mieink, nem okoztunk csalódást, a hazai gárda azonban érvényesítette a papírformát.

További eredmények

Bp. Honvéd–Szentes 15–13, OSC–Kaposvár 17–13, KSI–Szeged 9–14, FTC–Debrecen 24–8, Vasas–Eger 16–11, BVSC–UVSE 25–12.

 

