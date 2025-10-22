1 órája
A Mezőtúr nyerte a vármegyei derbit, kikapott a Szolnok és a Túrkeve – galériával
A férfikézilabda NB II. Délkeleti csoportjában a jó napot kifogó Mezőtúri AFC simán verte a Székács KE-t, de a Szolnoki KCSE és a Túrkevei VSE is vereséget szenvedett a negyedik fordulóban.
Férfiak, G csoport
Mezőtúri AFC–Székács KE 32–25 (16–7)
Mezőtúr, 200 néző. V.: Juhász D., Rontó Á.
Mezőtúr: Stavri – Soós B. 2, Csibrány 5 (2), Schnetter 2, Zvolenszki 4, Csamangó 11, Gyenge 3. Csere: Czikó és Molnár B. (kapusok), Kovács T. 2, Fekete B. 2, Farkas K. 1, Pató, Lengyel M. Edző: Csizmadia Tamás.
Székács KE: Subicz – Farkas B. 5, Pásztor Á. 6 (4), Gönczi 5, Ruzsányi 6, Zsigmond G. 1, Nyeső. Csere: Rizinger (kapus), Kovács I. 2, Pásztor G., Szabó Á., Sipos. Edző: Szloska Krisztián.
Csizmadia Tamás: – Nem túlzás állítani, az első félőben úgy védekeztünk, ami egy osztállyal feljebb is elment volna. A térfélcsere után egy kicsit puhult a védekezésünk, ami egy ilyen fölényes vezetésnél benne van a játékban. Lényeg, hogy jó játékkal, magabiztos győzelemmel szolgáltuk ki lelkes szurkolóinkat.
Szloska Krisztián: – Már a mérkőzés előtt is tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, Csanádi Valter még mindig szenved a vállsérülése miatt, valamint Csollár Ádám sem tudott játszani, így középről két meghatározó emberünk is hiányzott. A játékunk gyalázatos volt, hiányzott belőlünk az akaraterő, lélektelenül, gyáván kézilabdáztunk. Én személy szerint szégyellem magam a mostani teljesítményünk miatt, remélem, ezzel nem vagyok egyedül.
Szolnoki KCSE–Üllő KSE 24–29 (10–17)
Szolnok, 100 néző. V.: Divéki P., Paulovics Zs.
Szolnok: Pallér – Pálfi, Czabán 4 (2), Finta 3, Gál H. 8, Szabó Cs., Marcsek 3. Csere: Boldog (kapus), Dorka 6 (1), Halász, Kiss M., Gál D., Jakab, Nagy M., Juhász-Nagy, Szűcs H. Edző: Krichenbaum Tibor.
Vitális Sándor klubelnök: – Nem tudtuk megközelíteni az elmúlt hetekben mutatott jó játékunkat, igaz, többen is félkészen vállalták a játékot. Sok ziccert hibáztunk, naggyá tettük az ellenfél kapusát. Ennyi hibával nem lehet mérkőzést nyerni.
További eredmények: Bugyi SE–Kecskemét 24–27, Kiskunmajsa–Mizse KC 27–30.
A bajnokság állása: 1. Mezőtúr 9 pont, 2. Székács 8, 3. Üllő 6, 4. Kiskunmajsa 5, 5. Kecskemét 4, 6. Szolnok 4, 7. Bugyi SE 2, 8. Mizse KC 2 pont.
H csoport
Makói KC–Túrkevei VSE 42–36 (20–15)
Makó, 100 néző. V.: Herceg U., Piller T.
Túrkeve: Kiss A. – Keresztes M. 4, Nagy I. 3, Cselovszki 1 (1), Simon I. 1, Lukács 13, Keresztes I. 6. Csere: Nagy Z. (kapus), Debreceni 4, Bordács 3, Koós 1, Kelemen G. Edző: Patocskai László.
Patocskai László: – Nem voltak azonosak a feltételek. A mérkőzés hajrájáig sorra fújták ellenünk a kiállításokat, a végén, mikor nyolc góllal vezettek a hazaiak, akkor már őket is sújtották két percekkel, de addigra már eldőlt a meccs.
További eredmények: Berettyó MSE–CSRSE-Orosháza 21–25, Újkígyós–Békéscsaba 47–22, Tisza Volán–Zengő-Orosháza 29–27.
A bajnokság állása: 1. Újkígyós 8 pont, 2. CSRSE-Orosháza 8, 3. Makó 8, 4. Zengő-Orosháza 6, 5. Túrkeve 4, 6. Tisza Volán 4, 7. Berettyó MSE 2, 8. Békéscsaba 0 pont.