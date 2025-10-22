A Mezőtúr nyerte a vármegyei derbit, kikapott a Szolnok és a Túrkeve – galériával

A Szolnoki KCSE és a Túrkevei VSE együttese sem tudott szoros meccset játszani vetélytársával a kézilabda NB II. Délkeleti csoportjának negyedik fordulójában, míg a Mezőtúri AFC magabiztosan győzte le a Székácsot.

A fehér mezes Szolnoki KCSE csapatának csak felvillanásokra futotta az erejéből

Fotó: Kiss János



Férfiak, G csoport

Mezőtúri AFC–Székács KE 32–25 (16–7)

Mezőtúr, 200 néző. V.: Juhász D., Rontó Á.

Mezőtúr: Stavri – Soós B. 2, Csibrány 5 (2), Schnetter 2, Zvolenszki 4, Csamangó 11, Gyenge 3. Csere: Czikó és Molnár B. (kapusok), Kovács T. 2, Fekete B. 2, Farkas K. 1, Pató, Lengyel M. Edző: Csizmadia Tamás.

Székács KE: Subicz – Farkas B. 5, Pásztor Á. 6 (4), Gönczi 5, Ruzsányi 6, Zsigmond G. 1, Nyeső. Csere: Rizinger (kapus), Kovács I. 2, Pásztor G., Szabó Á., Sipos. Edző: Szloska Krisztián.

Csizmadia Tamás: – Nem túlzás állítani, az első félőben úgy védekeztünk, ami egy osztállyal feljebb is elment volna. A térfélcsere után egy kicsit puhult a védekezésünk, ami egy ilyen fölényes vezetésnél benne van a játékban. Lényeg, hogy jó játékkal, magabiztos győzelemmel szolgáltuk ki lelkes szurkolóinkat.

Szloska Krisztián: – Már a mérkőzés előtt is tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, Csanádi Valter még mindig szenved a vállsérülése miatt, valamint Csollár Ádám sem tudott játszani, így középről két meghatározó emberünk is hiányzott. A játékunk gyalázatos volt, hiányzott belőlünk az akaraterő, lélektelenül, gyáván kézilabdáztunk. Én személy szerint szégyellem magam a mostani teljesítményünk miatt, remélem, ezzel nem vagyok egyedül.