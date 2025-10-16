2 órája
Élre állt a Székács, a Szolnok a Bugyi otthonában győzött
A férfikézilabda NB II. Délkeleti csoport 4. fordulójában a Székács KE és a Szolnoki KCSE is fontos győzelmet szerzett, a Mezőtúri AFC-nek most egy pont jutott, a Túrkevei VSE-nek és a mezőtúri hölgyeknek, ezúttal nem termett babér.
Öt vármegyei csapatunk közül csupán kettő hagyta el győztesen a játékteret a kézilabda NB II.-ben, a Székács KE a Mizse KC-t, a Szolnoki KCSE pedig a Bugyit múlta felül.
Férfiak, G csoport
Székács KE GÉF-PRO–Mizse KC 39–33 (19–16)
Törökszentmiklós, 150 néző. V.: Erdélyi M., Lipcsei G.
Székács KE: Subicz – Farkas B. 10, Zsigmond 3, Pásztor Á. 8, Gönczi 5, Csollár 9 (4), Nyeső 3. Csere: Rizinger (kapus), Ruzsányi 1, Pásztor G., Szabó Á., Kovács I., Sipos M. Edző: Szloska Krisztián.
Szloska Krisztián: – Rossz előjelekkel vártuk a találkozót, hiszen Teleki Leventére és Csanádi Valterra nem számíthattunk, és Gönczi Andris sem volt százszázalékos állapotban. A Mizse gyors lerohanásaira nem igazán tudtunk jól visszarendeződni, így elég sok gólt kaptunk. Támadásban sokszor pontatlanok voltunk, de ennek ellenére is sikerült 39 gólt szereznünk, ami önmagáért beszél.
Bugyi SE–Szolnoki KCSE 30–32 (12–16)
Bugyi, 50 néző. V.: Bercz K., Kis A.
Szolnok: Pallér 1 – Pálfi 1, Czabán 5 (4), Finta 5, Gál H. 2, Szabó Cs. 4, Marcsek 10. Csere: Boldog (kapus), Halász 1, Gál D., Jakab, Dorka 2, Nagy M., Juhász-Nagy, Szűcs H. 1, Peszeki. Edző: Krichenbaum Tibor.
Vitális Sándor, klubelnök: – Végig vezettünk, nagyon fontos idegenbeli győzelmet arattunk. Azon dolgozunk, hogy tovább gyarapítsuk pontjaink számát, és az alapszakasz végén a legjobb négy között végezzünk.
Mezőtúri AFC–Kiskunmajsa KC 32–32 (14–18)
Mezőtúr, 120 néző. V. Király Á., Maródi Á.
Mezőtúr: Sztavri – Gyenge 4, Csamangó 2, Kovács T. 6, Zvolenszki 1, Csibrány 4 (1), Soós B. 4. Csere: Molnár B. (kapus), Farkas K. 2, Pató 7, Schnetter, Fekete B. 2 (1), Lengyel M. Edző: Csizmadia Tamás.
Csizmadia Tamás: – Az az igazság, hogy végig futottunk az eredmény után, de volt tartásunk, és a végén még nyerhettünk is volna. Az viszont bosszant, hogy sok ziccert kihagytunk. Lényegében igazságos eredmény született. Készülünk a szombati rangadóra, amikor a Székácsot fogadjuk.
További eredmény: Kecskemét–Üllő 29–33.
A bajnokság állása: 1. Székács 8 pont, 2. Mezőtúr 7, 3. Kiskunmajsa 5, 4. Üllő 4, 5. Szolnok 4, 6. Kecskemét 2, 7. Bugyi SE 2, 8. Mizse KC 0 pont.
H csoport
Zengő-Orosháza–Túrkevei VSE 34–21 (15–11)
Orosháza, 150 néző. V.: Aczél A., Nagy L.
Túrkeve: Kiss A. – Keresztes M. 5 (1), Nagy I. 2 (1), Cselovszki 4 (1), Simon I. 1, Lukács 4, Keresztes I. 5. Csere: Nagy Z. és Jánosa (kapusok), Debreceni, Bordács, Dékány, Kelemen G. Edző: Patocskai László.
Patocskai László: – Sajnos voltak hiányzóink, de nagyon sok hibával játszottunk, kihagytunk húsz ziccert és három büntetőt, de akkor se nyertünk volna, ha éjfélig tart a meccs. Nálunk csak a két játékvezető volt gyengébb.
További eredmények: Újkígyós–Berettyó 29–23, CSRSE-Orosháza–Békéscsaba 44–23, Tisza Volán–Makó 25–43
A bajnokság állása: 1. CSRSE-Orosháza 6, 2. Zengő-Orosháza 6 pont, 3. Makó 6. 4. Újkígyós 6, 5. Túrkeve 4, 6. Tisza Volán 2, 7. Berettyó 2, 8. Békéscsaba 0 pont.
Nők, D csoport
Mezőtúri AFC–Inárcs-Örkény 32–34 (16–22)
Mezőtúr, 60 néző. V.: Elhardt E., Poltz P.
Mezőtúr: Pintér-Ádász – Balaskó 6, Farkasinszki 3, Nagy A. 9, Nagy Sz., Ladocsi 1, Váradi H. 6 (2). Csere: Hrncsárovics (kapus), Váradi B. 2, Németh K. 3 (2), Urbán, Ádász 2. Edző: Kovács Csabáné.
Kovács Csabáné: – Tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, de végig küzdöttünk, hajtottunk. Sajnos a játékvezetés is hagyott kívánnivalót maga után, de ezt a lányok próbálták kezelni. Mentálisan teljesen elfáradtunk a hajrára, amiből sok hiba keletkezett. Az emberelőnyös helyzeteket nem tudtuk kihasználni, heteseket hagytunk ki, mindezek okozták vereségünket.
További eredmények: Nemesnádudvar–K. Szeged SE 31–29, Orosháza–Kecskemét 31–26, Algyő–Gyula 35–32, Kispest–Alsónémedi 45–24, Gyál–Szarvas 25–27, Tisza Volán Szeged–Vecsés 33–32.
A bajnokság állása: 1. Kispest 8 pont, 2. Inárcs-Örkény 8, 3. Orosháza 6, 4. Kecskemét 6, 5. Gyula 6, 6. Algyő 6, 7. Vecsés 4, 8. Tisza Volán Szeged 4, 9. Szarvas 4, 10. Nemesnádudvar 4, 11. Mezőtúr 2, 12. K. Szeged SE 0, 13. Gyál 0, 14. Alsónémedi 0 pont.