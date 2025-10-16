Élre állt a Székács, a Szolnok a Bugyi otthonában győzött

Öt vármegyei csapatunk közül csupán kettő hagyta el győztesen a játékteret a kézilabda NB II.-ben, a Székács KE a Mizse KC-t, a Szolnoki KCSE pedig a Bugyit múlta felül.

A Szolnoki KCSE játékosa, Gál Dániel (labdával) és társai fontos pontot szereztek idegenben

Fotó: Kiss János/ MW-archív

Férfiak, G csoport

Székács KE GÉF-PRO–Mizse KC 39–33 (19–16)

Törökszentmiklós, 150 néző. V.: Erdélyi M., Lipcsei G.

Székács KE: Subicz – Farkas B. 10, Zsigmond 3, Pásztor Á. 8, Gönczi 5, Csollár 9 (4), Nyeső 3. Csere: Rizinger (kapus), Ruzsányi 1, Pásztor G., Szabó Á., Kovács I., Sipos M. Edző: Szloska Krisztián.

Szloska Krisztián: – Rossz előjelekkel vártuk a találkozót, hiszen Teleki Leventére és Csanádi Valterra nem számíthattunk, és Gönczi Andris sem volt százszázalékos állapotban. A Mizse gyors lerohanásaira nem igazán tudtunk jól visszarendeződni, így elég sok gólt kaptunk. Támadásban sokszor pontatlanok voltunk, de ennek ellenére is sikerült 39 gólt szereznünk, ami önmagáért beszél.

Bugyi SE–Szolnoki KCSE 30–32 (12–16)

Bugyi, 50 néző. V.: Bercz K., Kis A.

Szolnok: Pallér 1 – Pálfi 1, Czabán 5 (4), Finta 5, Gál H. 2, Szabó Cs. 4, Marcsek 10. Csere: Boldog (kapus), Halász 1, Gál D., Jakab, Dorka 2, Nagy M., Juhász-Nagy, Szűcs H. 1, Peszeki. Edző: Krichenbaum Tibor.

Vitális Sándor, klubelnök: – Végig vezettünk, nagyon fontos idegenbeli győzelmet arattunk. Azon dolgozunk, hogy tovább gyarapítsuk pontjaink számát, és az alapszakasz végén a legjobb négy között végezzünk.

Mezőtúri AFC–Kiskunmajsa KC 32–32 (14–18)

Mezőtúr, 120 néző. V. Király Á., Maródi Á.

Mezőtúr: Sztavri – Gyenge 4, Csamangó 2, Kovács T. 6, Zvolenszki 1, Csibrány 4 (1), Soós B. 4. Csere: Molnár B. (kapus), Farkas K. 2, Pató 7, Schnetter, Fekete B. 2 (1), Lengyel M. Edző: Csizmadia Tamás.

Csizmadia Tamás: – Az az igazság, hogy végig futottunk az eredmény után, de volt tartásunk, és a végén még nyerhettünk is volna. Az viszont bosszant, hogy sok ziccert kihagytunk. Lényegében igazságos eredmény született. Készülünk a szombati rangadóra, amikor a Székácsot fogadjuk.

További eredmény: Kecskemét–Üllő 29–33.

A bajnokság állása: 1. Székács 8 pont, 2. Mezőtúr 7, 3. Kiskunmajsa 5, 4. Üllő 4, 5. Szolnok 4, 6. Kecskemét 2, 7. Bugyi SE 2, 8. Mizse KC 0 pont.