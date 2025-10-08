A ráadásban döntötte el a három pont sorsát a Szolnoki MÁV

Az eddigi forma alapján a listavezető Szolnoki MÁV volt az esélyes a vármegye I. 4. fordulójából elmaradt mérkőzés pótlásán, azonban Lengyel Béla együttese csupán a rendes játékidő letelte utána tudta megszerezni a győzelmet a Jászfényszaru vendéglátójaként.

A kék mezes Szolnoki MÁV a hosszabbításban szerezte meg a győzelemért járó három pontot a Jászfényszaru ellen a vármegye I. elhalasztott mérkőzésén

Fotó: Illusztráció / Mészáros János (MW archív)

Szolnoki MÁV–Jászfényszaru 1–0 (0–0)

Szolnok, 400 néző.

Vezette: Kiss Attila.

Szolnoki MÁV: LADÁNYI – Dudok, Bathó (Dósa, 64.), Pinto (Várhelyi, 85.), Iván M. (Antal B., 84.), Annus, Draskóczi, ANTAL G., DEMETER, Szabó Zs. (Szabó R., 64.), Polyák (Izsold, 58.). Edző: Lengyel Béla.

Jászfényszaru: KOVÁCS T. – KÁLMÁN L., Penczner, Bartalis (Bazsó, 77.), Németh N., Baranyi, Csillik (Szekeres, 23.), Vaszicsku, TAJTI, Fonád (Donnert, 84.), KÖVÉR. Edző: Besenyi Gábor.

Gólszerzők: Antal G. (90+1.).

Szolnoki mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés. A nagyon egységes Jászfényszaru jól szervezte meg a védekezését és kontratámadásokból tudtak is néhányszor veszélyeztetni. A félidő után is hasonló volt a játék képe. A szolnoki helyzetekre egy-egy jó lehetőséggel tudott válaszolni a vendégcsapat, de a döntetlen szagú mérkőzésen végül egy góllal tudott nyerni a Szolnoki MÁV.

Lengyel Béla: – Az eddigi mérkőzésekhez képest szokatlan játékminőséggel találkoztunk. Letámadás és nyomás alatt is minőségben tudott focizni az ellenfél. Reálisan rászolgáltak a döntetlenre, de a nagy mezőnyfölényünk következtében joggal nyertük meg a mérkőzést.

Besenyi Gábor: – Két jól felkészített csapat magas színvonalú meccset játszott egymással, ahol a szerencsésebb győzött. Gratulálok minden játékosomnak a mérkőzéshez való hozzáállásához és sok sikert a Mávnak a bajnokságban.

Tudósított: Lengyel Béla

A vármegye I.-es bajnokság a 10.11-12-i hétvégén folytatódik a nyolcadik fordulóval, ahol a Szolnoki MÁV a Kisújszállást fogadja, a Jászfényszaru pedig Szajolba utazik.