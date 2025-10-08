1 órája
A ráadásban döntötte el a három pont sorsát a Szolnoki MÁV
A Magyar Kupa szeptemberi mérkőzései miatt a 4. fordulóból elhalasztott találkozót pótolták ma a vármegye I.-ben, a Szolnoki MÁV a Tiszaligeti Stadionban fogadta a Jászfényszaru együttesét.
Az eddigi forma alapján a listavezető Szolnoki MÁV volt az esélyes a vármegye I. 4. fordulójából elmaradt mérkőzés pótlásán, azonban Lengyel Béla együttese csupán a rendes játékidő letelte utána tudta megszerezni a győzelmet a Jászfényszaru vendéglátójaként.
Szolnoki MÁV–Jászfényszaru 1–0 (0–0)
Szolnok, 400 néző.
Vezette: Kiss Attila.
Szolnoki MÁV: LADÁNYI – Dudok, Bathó (Dósa, 64.), Pinto (Várhelyi, 85.), Iván M. (Antal B., 84.), Annus, Draskóczi, ANTAL G., DEMETER, Szabó Zs. (Szabó R., 64.), Polyák (Izsold, 58.). Edző: Lengyel Béla.
Jászfényszaru: KOVÁCS T. – KÁLMÁN L., Penczner, Bartalis (Bazsó, 77.), Németh N., Baranyi, Csillik (Szekeres, 23.), Vaszicsku, TAJTI, Fonád (Donnert, 84.), KÖVÉR. Edző: Besenyi Gábor.
Gólszerzők: Antal G. (90+1.).
Szolnoki mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés. A nagyon egységes Jászfényszaru jól szervezte meg a védekezését és kontratámadásokból tudtak is néhányszor veszélyeztetni. A félidő után is hasonló volt a játék képe. A szolnoki helyzetekre egy-egy jó lehetőséggel tudott válaszolni a vendégcsapat, de a döntetlen szagú mérkőzésen végül egy góllal tudott nyerni a Szolnoki MÁV.
Lengyel Béla: – Az eddigi mérkőzésekhez képest szokatlan játékminőséggel találkoztunk. Letámadás és nyomás alatt is minőségben tudott focizni az ellenfél. Reálisan rászolgáltak a döntetlenre, de a nagy mezőnyfölényünk következtében joggal nyertük meg a mérkőzést.
Besenyi Gábor: – Két jól felkészített csapat magas színvonalú meccset játszott egymással, ahol a szerencsésebb győzött. Gratulálok minden játékosomnak a mérkőzéshez való hozzáállásához és sok sikert a Mávnak a bajnokságban.
Tudósított: Lengyel Béla
A vármegye I.-es bajnokság a 10.11-12-i hétvégén folytatódik a nyolcadik fordulóval, ahol a Szolnoki MÁV a Kisújszállást fogadja, a Jászfényszaru pedig Szajolba utazik.
