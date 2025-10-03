Ígéretet tett a szolnoki polgármester: ennyi pénz jut az utánpótlás támogatására

A városvezető elmagyarázta, hogy Földi Sándorral, a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC ügyvezető igazgatójával, Tasnádi Zoltán önkormányzati tanácsnokkal, valamint Székács János képviselővel a zöldgyep helyett fehér asztalhoz ültek le tárgyalni, minek utána egyetértettek abban, miszerint közös érdek és cél, hogy a fiatalok megfelelő körülmények között, megfelelő szakmai stábbal tudjanak edzeni, fejlődni.

A Szolnoki MÁV FC, a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC és a városi korosztályos futball-klubok jövője, az ígéretek szerint fontos a városnak

Fotó: Illyés Csaba

Györfi Mihály megjegyezte: „Az egyeztetés sikeres volt: a szolnoki önkormányzat ötvenmillió forinttal támogatja a klubok munkáját. Az említett finanszírozás három részletben lesz teljesítve.”.

A Szolnoki MÁV Utánpótlás FC biztos jövőjére tett ígéretet a városvezető

A polgármester kifejtette, hogy a város fontosnak tartja, miszerint Szolnokon minden körülmények között legyen lehetőség az élsportra, valamint az amatőr csapatsportokra, ennek mentén az önkormányzat további kétmillió forinttal támogatja a Lurkó Focimánia FK utánpótlás-nevelő egyesületet is.

Érdeklődésünkre Földi Sándor hangsúlyozta, hogy a polgármesteri Facebook-bejegyzéseit nem olvasta, mert semmilyen közösségi felületen nem kommunikál, nincs ilyen internetes csatornája. Azt azonban elmondhatja, hogy Györfi Mihály személyesen ígéretet tett neki arra, hogy ez év végéig három részletben ötvenmillió forinttal támogatja a Szolnoki MÁV felnőtt és utánpótlás szakosztályának, a helyi tömegsportnak és egyéb sportágaknak helyet adó tiszaligeti létesítmény üzemeltetését.

Valamint megállapodtak abban is, miszerint annak érdekében, hogy a jövőbeni működés zavartalan legyen, ezért a létesítmény üzemeltetéshez kapcsolódó 2026-os tervezett támogatási összegekről az önkormányzat ez év végéig mindenféleképpen tájékoztatja az ügyvezetést.

Az ügyvezető igazgató hozzátette, a Szolnoki MÁV FC-t és MÁV UFC-t működtető társaságok részéről lelkiismereti kérdés, hogy ezen szakosztályok tervezhető költségvetéssel, biztonságosan, nyugodt körülmények között tevékenykedjenek.