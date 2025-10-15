Kikapott az Olaj Athénban

A csoport kedd esti nyitómeccsén nem kis meglepetésre a szlovák Levice 92–73-ra nyert a lett VEF Riga otthonában. Mindez azért is meglepetés, mert egy hete a Lévai gárda nagyon gyengén játszott és harminc ponttal kikapott az Olaj miskolci otthonában.

Somogyi Ádám (balra) és társai csúsztak másztak a meccsen

Forrás: FIBA

A piros-feketék tehát a kupasorozat legutóbbi évadjában bronzérmes AEK Athén csarnokában lépett fel, amelyet a 21 évvel ezelőtti ötkarikás játékokra építettek, ebben a létesítményben lett olimpiai bajnok a birkózó Majoros István. A szolnokiak azonban nem birkózni, hanem kosárlabdázni érkeztek a kilencezer szurkolót befogadó létesítménybe, ahol jó indulattal is csak egy harmadnyi néző várta a feleket. A végén pedig görög drukkerek örülhettek magabiztos sikerüknek.

AEK Athén (görög)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 91–77 (22–10, 23–23, 22–23, 24–21)

Athén, SUNEL Aréna, 3000 néző. V.: Manheim (izraeli), Jacobs (belga), Conde (spanyol).

AEK: Flionis 4, BARTLEY 10/6, GRAY 16, Arms 7, SILVA 19. Csere: Skordilis, Katsivelis 5/3, LEKAVICIUS 12/6, Pecarski 2, KUZMINSKAS 13/3, Charalampopoulos 3/3. Edző: Dragan Sakota,

Szolnok: SOMOGYI 8/3, DARTHARD 23/12, Pallai 8, Barnes 4, SKEENS 11. Csere: Holt 11/3, Molnár M. 2, Krnjajszki 5, Rudner 5/3. Edző: Vedran Bosnic.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 10–1. 8. p.: 16–6. 14. p.: 30–18. 18. p.: 37–28. 24. p.: 52–433. 28. p.: 63–49. 33. p.: 75–64. 38. p.: 88–68. Megszeppenve kezdett az Olaj, amit a rutinos NBA-t is megjárt játkosokkal felálló görög gárda gyorsan ki is használt, és már 8–0-ra is vezetett. Közel három percet várni, amikor Brady Skeens bedobta az egyik büntetőjét. Öt és fél perc játék után pedig Auston Barnes révén született meg a szolnokiak első mezőnykosara. Szerencsére a hazaiak is elkapkodtak egy- két támadásukat, így az első negyed végére nem került komoly hátrányba az Olaj, 22–10.

A folytatásban szerencsére összekapta magát a vendégalakulat, Letre Darthard triplái sültek, ezzel megkezdődött a felzárkózás. Tegyük hozzá, hogy a védekezésük is jóval határozottabb volt, mint előtte. Sőt Skeens közelijével 39–33-ra módosult az állás, kapcsolt az athéni csapat Frank Bartley bedobott egy hármast, majd Chris Silva pontjaival is tíz pont fölé a felek közötti távolság a félidő végére, 45–33.