1 órája
Továbbra is hibátlanul menetel a címvédő Olajbányász
Az élvonalbeli kosárlabda-bajnokság ötödik fordulójának nyitómeccsén a címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász magabiztosan tizenhét pont különbséggel legyőzte a Honvéd együttesét.
Harmadik hazai meccsét játszotta a Szolnoki Olajbányász, amelynek edzője Vedran Bosnic most számíthatott először mind az öt külföldi játékosára. A meccsen pedig jó ajánló levéllel három győzelemmel és egy vereséggel érkező fővárosiak sem tudták megszakítani az a szolnokiak győzelmi szériáját.
NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 85–68(20–18, 18–10, 26–23, 21–17)
Tiszaligeti Sportcsarnok, 2000 néző. V.: Földházi T., Csabai-Kaskötő B., Pozsonyi L.
SZOLNOK: SOMOGYI 18/12, Pallai 8/6, DARTHARD 14/6, Barnes 5/3, SKEENS 11. Csere: Rudner 3/3, KRNJAJSZKI 12/3, Vrbac 7, Holt 5/3, Molnár M. 2. Edző: Vedran Bosnic
HONVÉD: Dimitrijevics 10/6, RUSH 18/6, VALERIO-BODON V. 9/9, Keller I. 7/3, SIMMONS 13. Csere: O’Bannon 5, Reizinger 2, Dorogi 2, Simon K. 2, Radó. Edző: Zlatko Jovanovic
Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–6. 8. p.:17–10. 14. p.: 26–18. 18. p.: 38–22. 25. p.: 45–39. 28. p.: 62–46. 33. p.: 72–53. 38. p.: 79–66.
Győzelmi hangulat a Tiszaligetben – az Olajbányász újabb sikereFotók: Mészáros János
Szép dolog, hogy az Olaj-tábor a kezdés előtt, ezúttal sem felejtkezett 1956-os nemzeti ünnepről, transzparensekkel emlékezett a 69 évvel ezelőtti forradalom hőseire.
Később aztán már előkerültek a piros-fekete sálak és zászlók remek hangulatban indult az összecsapás, amelyre közel telt ház volt kíváncsi. Hamar a lényegre tértek a felek, Somogyi Ádám szokott módján profi módon irányította társait, akik öt percig futottak és dobtak, A Honvéd is megpróbált lépést tartani, de az eladott labdák miatt kevés esélyük maradt, mert Brady Skeens és társai jól használták ki helyzeteiket. Ám 17–6-os állás után rendre betaláltak a vendégek és negyed végére 20–18-ra zárkóztak fel. A folytatásban a szolnokiak sorra szerezték meg a labdákat, ziccereket dobtak, közeben sorra védekezték ki a Honvéd akcióit, mindössze négy pontot engedélyeztek számukra nyolc perc alatt. A nagyszünetig hátralévő két percben viszont megállt a hazai gépezet, a fővárosiak pedig éltek lehetőségeikkel 16 pontról tízre csökkentették hátrányukat, 38–28.
A térfélcsere után a vendégek légiósa, Brandon Rush 70 másodperc alatt hét pontot dobott, máris szoros lett az állás. megint Somogyi lendített nagyot az övéin, aki tripla után duplát szórt. Visszatért a helyes útra a Tisza-parti alakulat, Letre Darthard is elkapta a fonalat, így hat perc után visszaállt a régi rend, 62–46. A negyed végén pedig a bosnyák válogatott Adin Vrabac jó megmozdulásainak tapsolt a publikum. A záró felvonás 64–51-es állásról indult. Egy biztos az Olaj semmit sem bízott a véletlenre nem akart szoros meccset játszani. Ezért neki durálták magukat és rátettek még egy lapáttal és egyre növelték előnyüket, öt perccel vége előtt ismét 18 ponttal vezettek. A Honvéd egy pillanatra sem adta fel, de csak asszisztált a meccs végi gálához. A közönség pedig a lefújás után hosszasan ünnepelte kedvenceit.
– A kiegyensúlyozottságunk hozta ezt a győzelmet mert, amikor elhúztunk, akkor is vissza tudott jönni a Honvéd a
meccsbe és meg is leptek minket egy kicsit, jött nálunk egy rövidzárlat – mondta lapunknak Somogy Ádám, aki ismét jó teljesítményt nyújtott. – Szerencsére jól reagáltunk erre, megmutattuk a karakterünket és a szívünket. Igazából egy nagyszerű csapatgyőzelem volt ez a mai, menni kell tovább készülni a Riga elleni szerdai mérkőzésre és tanulni ebből a meccsből, mert lehet és nem is keveset.
Így látták a szakemberek a meccset
Vedran Bosnic, az Olajbánász edzője: – A fiúk mindent megtettek azért, hogy azt a játékot nyújtsák, amit előre elterveztünk. Azt hiszem ezt nyolcvan százalékban sikerült is megvalósítani. Sajnos sok volt az eladott labdánk, de a játékosok nem engedték a Honvédnak, hogy átvegye a vezetést. Szinte végig irányítottuk a találkozót, egy jó csapat ellen nyertünk, akik megmutatták a szezon elején, hogy számolni kell velük. Elégedett vagyok a mai győzelemmel. Most egy picit pihenünk, frissülünk mentálisan, fizikálisan és készülünk hiszen szerdán újra Bajnokok Ligája mérkőzés vár ránk. Sűrű a menetrendünk de mindig minden helyzetben a maximumot kell nyújtani, ez a mi filozófiánk
Zlatko Jovanovic, a Honvéd edzője: – Tudtuk, hogy a bajnokság legjobb csapata ellen lépünk pályára. Azt gondolom, hogy az Olajbányász ma megmutatta mi is a szint a Bajnokok Ligájában, ha agresszivitásról van szó. Hogy hány ponttal kaptunk ki nem feltétlenül számít, a vereség az vereség. Annak viszont örülök, hogy a csapatom nem adta fel, keményen harcoltak, de a 22 eladott labda az nagyon sok, így nem tudtunk szorosabb meccset játszani a címvédő otthonában.
Az 5. forduló további párosításai: Péntek: Kecskemét–NKA Pécs, 77–72. Szombat: Kaposvár–Körmend, 15.15 (Tv: M4Sport+), Szedeák–Alba Fehérvár, Oroszlány–Sopron, Falco KC–DEAC, Atomerőmű SE–ZTE, 18.00.
