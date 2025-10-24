Továbbra is hibátlanul menetel a címvédő Olajbányász

– A kiegyensúlyozottságunk hozta ezt a győzelmet mert, amikor elhúztunk, akkor is vissza tudott jönni a Honvéd a

meccsbe és meg is leptek minket egy kicsit, jött nálunk egy rövidzárlat – mondta lapunknak Somogy Ádám, aki ismét jó teljesítményt nyújtott. – Szerencsére jól reagáltunk erre, megmutattuk a karakterünket és a szívünket. Igazából egy nagyszerű csapatgyőzelem volt ez a mai, menni kell tovább készülni a Riga elleni szerdai mérkőzésre és tanulni ebből a meccsből, mert lehet és nem is keveset.

Így látták a szakemberek a meccset

Vedran Bosnic, az Olajbánász edzője: – A fiúk mindent megtettek azért, hogy azt a játékot nyújtsák, amit előre elterveztünk. Azt hiszem ezt nyolcvan százalékban sikerült is megvalósítani. Sajnos sok volt az eladott labdánk, de a játékosok nem engedték a Honvédnak, hogy átvegye a vezetést. Szinte végig irányítottuk a találkozót, egy jó csapat ellen nyertünk, akik megmutatták a szezon elején, hogy számolni kell velük. Elégedett vagyok a mai győzelemmel. Most egy picit pihenünk, frissülünk mentálisan, fizikálisan és készülünk hiszen szerdán újra Bajnokok Ligája mérkőzés vár ránk. Sűrű a menetrendünk de mindig minden helyzetben a maximumot kell nyújtani, ez a mi filozófiánk

Zlatko Jovanovic, a Honvéd edzője: – Tudtuk, hogy a bajnokság legjobb csapata ellen lépünk pályára. Azt gondolom, hogy az Olajbányász ma megmutatta mi is a szint a Bajnokok Ligájában, ha agresszivitásról van szó. Hogy hány ponttal kaptunk ki nem feltétlenül számít, a vereség az vereség. Annak viszont örülök, hogy a csapatom nem adta fel, keményen harcoltak, de a 22 eladott labda az nagyon sok, így nem tudtunk szorosabb meccset játszani a címvédő otthonában.