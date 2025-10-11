Újabb kiütéses Olaj-győzelem – galériával

Mindkét csapat jó passzban várta az összecsapást, hiszen előző két bajnoki meccsüket egyaránt megnyerték. A szegediek előbb Pakson, majd hazai pályán a Kaposvár ellen is győztek. Az Olaj is megverte a Kaposvárt, majd Oroszlányban is diadalmaskodott. Szerdán pedig a BL főtáblájának rajtján pazar játékkal, harminc ponttal legyőzte a szlovák bajnok Levice legénységét. A két hibátlan mérleggel álló csapatok meccse után a szolnokiak örülhettek újabb győzelmüknek.

Megállíthatatlan a Szolnoki Olaj – ismét kiütéssel nyert

Fotó: Mészáros János

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–SZTE-SZEDEÁK 94–70 (24–13, 35–20, 21–15, 14–22)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1700 néző. V.: Mészáros B., Söjtöry T., Lengyel Á.

SZOLNOK: SOMOGYI 9/6, Pallai 13/6, Holt 6, BARNES 22/12, SKEENS 16. Csere: DARTHARD 9/6, KRNJAJSZKI 7/3, Rudner 6/6, Molnár M. 6, Horváth Á., Arabo. Edző: Vedran Bosnic.

SZEGED: Kerpel-Fronius G. 8/6, VULIKICS 25/15, Cseh B. 10, Fortune 5/3, RECORDS 19. Csere: Polányi 3/3, Anda, Papp B., Vilmányi, Kis V. Edző: Simándi Árpád.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 11–6. 8. p.: 22–11. 14. p.: 36–24. 18. p.: 50–30. 24. p.: 68–39. 28. p.: 77–46. 33. p.: 84–54. 38. p.: 92–68. Ezúttal Ryland Holt is a szolnoki csapat kezdőjében kapott helyet, mindezt annak is köszönheti az amerikai bedobó, hogy a szerdai EK-meccsen nem csak a forduló csapatába került be remek teljesítményével, hanem a hét játékosa címet is elnyerte. A 24 esztendős légiós 21 perc alatt többek között 19/12 pontot dobott és szedett 7 lepattanót is. A vendégek egy hat-nullás rohammal nyitottak, majd jött Auston Barnes, aki pillanatok alatt beszórt három triplát. Mivel társai is felpörögtek az üzemei hőfokra egy 16–0-s rohammal nagyot változott az állás. A szolnoki csapat kontrolálta a játékot és már az első negyed végére tizenegy pontos előnyt épített fel, 24–13.

A vendégek Vuk Vulikics pontjaival próbáltak közeledni, de a hazaiak nem ismertek kegyelmet, ha kellett ziccerig játszottak, vagy szórták hárompontosokat, így egyre hízott a felek között különbség. A szegediek amerikai légósa el is veszítette a fejét egy pillanatra, de Mészáros Balázs játékvezető egy technikai hibával, úgy tűnt, hogy helyre rakta a légióst. A folytatásban egyre nőtt a különbség a csapatok között, de Vedran Bosnic edző fölényes vezetésnél sem hagyta lazítani tanítványait, letámadásra vezényelte őket, aki a labdaszerzések után kapitális zsákolásokkal fejezték be akcíóikat. Így nem csoda, hogy a nagyszünetig 26 pontos előnyt szerzett az Olaj, 59–23.