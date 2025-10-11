1 órája
Újabb kiütéses Olaj-győzelem – galériával
A férfi kosárlabda NB I/A harmadik fordulójában a bajnoki címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász fölényes biztonsággal, 24 pont különbséggel verte a Szedeák együttesét, a Tiszaligeti Sportcsarnokban lejátszott mérkőzésen.
Mindkét csapat jó passzban várta az összecsapást, hiszen előző két bajnoki meccsüket egyaránt megnyerték. A szegediek előbb Pakson, majd hazai pályán a Kaposvár ellen is győztek. Az Olaj is megverte a Kaposvárt, majd Oroszlányban is diadalmaskodott. Szerdán pedig a BL főtáblájának rajtján pazar játékkal, harminc ponttal legyőzte a szlovák bajnok Levice legénységét. A két hibátlan mérleggel álló csapatok meccse után a szolnokiak örülhettek újabb győzelmüknek.
NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–SZTE-SZEDEÁK 94–70 (24–13, 35–20, 21–15, 14–22)
Tiszaligeti Sportcsarnok, 1700 néző. V.: Mészáros B., Söjtöry T., Lengyel Á.
SZOLNOK: SOMOGYI 9/6, Pallai 13/6, Holt 6, BARNES 22/12, SKEENS 16. Csere: DARTHARD 9/6, KRNJAJSZKI 7/3, Rudner 6/6, Molnár M. 6, Horváth Á., Arabo. Edző: Vedran Bosnic.
SZEGED: Kerpel-Fronius G. 8/6, VULIKICS 25/15, Cseh B. 10, Fortune 5/3, RECORDS 19. Csere: Polányi 3/3, Anda, Papp B., Vilmányi, Kis V. Edző: Simándi Árpád.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 11–6. 8. p.: 22–11. 14. p.: 36–24. 18. p.: 50–30. 24. p.: 68–39. 28. p.: 77–46. 33. p.: 84–54. 38. p.: 92–68. Ezúttal Ryland Holt is a szolnoki csapat kezdőjében kapott helyet, mindezt annak is köszönheti az amerikai bedobó, hogy a szerdai EK-meccsen nem csak a forduló csapatába került be remek teljesítményével, hanem a hét játékosa címet is elnyerte. A 24 esztendős légiós 21 perc alatt többek között 19/12 pontot dobott és szedett 7 lepattanót is. A vendégek egy hat-nullás rohammal nyitottak, majd jött Auston Barnes, aki pillanatok alatt beszórt három triplát. Mivel társai is felpörögtek az üzemei hőfokra egy 16–0-s rohammal nagyot változott az állás. A szolnoki csapat kontrolálta a játékot és már az első negyed végére tizenegy pontos előnyt épített fel, 24–13.
A vendégek Vuk Vulikics pontjaival próbáltak közeledni, de a hazaiak nem ismertek kegyelmet, ha kellett ziccerig játszottak, vagy szórták hárompontosokat, így egyre hízott a felek között különbség. A szegediek amerikai légósa el is veszítette a fejét egy pillanatra, de Mészáros Balázs játékvezető egy technikai hibával, úgy tűnt, hogy helyre rakta a légióst. A folytatásban egyre nőtt a különbség a csapatok között, de Vedran Bosnic edző fölényes vezetésnél sem hagyta lazítani tanítványait, letámadásra vezényelte őket, aki a labdaszerzések után kapitális zsákolásokkal fejezték be akcíóikat. Így nem csoda, hogy a nagyszünetig 26 pontos előnyt szerzett az Olaj, 59–23.
A térfélcsere után sem változott a helyzet, a két stabil emberét Dorde Drenovacot és Zsiros Pétert nélkülöző Szedeák küzdött hajtott, de nem tudott közelebb kerülni vendéglátójához, sőt egyre nőtt a távolság. Az Olaj olykor iskolajátékot mutatott be tomboló közönsége nagy örömére. Nem volt gyenge pont a szolnokiak soraiban, közülük mindenki extrát nyújtott. A vendégek becsületére legyen mondva, komoly hátrányban sem adták fel, zárkózgattak, de ezen az estén klasszis különbség volt a két csapat között, 94–70.
Auston Barnes, a Szolnok amerikai erőcsatára azt mondta a lefújás után: – Nagyon jó volt a csapatmunka, a védekezés, az eladott labdák számát minimálisra tudtuk szorítani, hiszen ebből
mindössze hét volt belőle a negyven perc alatt. Mindemellett nagyon jó százalékkal dobtunk, mindenki hozzátette a magáét. Számomra is egy nagyon jó meccs volt, nem hibáztam dobást, de legutóbb társaim mutattak ilyen teljesítményt, ami mindenképpen pozitív a jövőre nézve.
Az Olaj újra letarolta ellenfelétFotók: Mászáros János
Így látták a szakemberek a meccset
Vedran Bosnic, a Szolnok edzője: – Elégedett vagyok és elismerésem a fiúknak. Agresszíven játszottunk 40 percen át, és ezt beszéltük meg a kezdés előtt, ez volt a meccstervünk. Remek volt a csapatjáték, mind támadásban mind pedig védekezésben és külön kiemelném, hogy 31 gólpasszunk volt a meccsen, jól ment a labda. A negyedik negyedben csökkent némileg a koncentráció, de ez ilyen szituációban normális, de még egyszer mondom ez egy remek meccs volt számunkra.
Simándi Árpád, a Szeged edzője: – Elismerésem, a szolnoki együttesnek, azt gondolom, hogy ennyi van a két csapat között, jelenlegi helyzetünkben. Nekünk a legfontosabb, hogy jövő héten a sérültjeink vissza tudjanak térni és teljes kerettel tudjunk dolgozni tovább. Nyilván az első félidőben volt 3-4 olyan percünk, amikor direkt eladott labdákból a hazaiak egyszerű ziccereket dobtak. Egy olyan kvalitású csapat ellen, mint a Szolnok mindez nem fér bele. Nekünk tökéletesen kellett volna játszanunk ahhoz, hogy egyáltalán egy szoros meccset vívjunk velük. Pozitívum, hogy a második félidőben nem estünk szét, összetartottunk és küzdöttünk a végsőkig.
További eredmények
ZTE–Sopron 89–94, Oroszlány–Kecskemét 101–95, Kaposvár–Bp. Honvéd 104–96, Falco KC–NKA Pécs 87–80, DEAC–Körmend 96–77, Atomerőmű SE–Alba Fehérvár (vasárnap 17.30-kor játszák, Tv: M4Sport).