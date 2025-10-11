október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Újabb kiütéses Olaj-győzelem – galériával

Címkék#Szolnoki Olaj#Bajnokok Ligája#kosárlabda

A férfi kosárlabda NB I/A harmadik fordulójában a bajnoki címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász fölényes biztonsággal, 24 pont különbséggel verte a Szedeák együttesét, a Tiszaligeti Sportcsarnokban lejátszott mérkőzésen.

Varga Csaba

Mindkét csapat jó passzban várta az összecsapást, hiszen előző két bajnoki meccsüket egyaránt megnyerték. A szegediek előbb Pakson, majd hazai pályán a Kaposvár ellen is győztek. Az Olaj is megverte a Kaposvárt, majd Oroszlányban is diadalmaskodott. Szerdán pedig a BL főtáblájának rajtján pazar játékkal, harminc ponttal legyőzte a szlovák bajnok Levice legénységét. A két hibátlan mérleggel álló csapatok meccse után a szolnokiak örülhettek újabb győzelmüknek.

szolnoki olaj
Megállíthatatlan a Szolnoki Olaj – ismét kiütéssel nyert
Fotó: Mészáros János

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–SZTE-SZEDEÁK 94–70 (24–13, 35–20, 21–15, 14–22)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1700 néző. V.: Mészáros B., Söjtöry T., Lengyel Á.

SZOLNOK: SOMOGYI 9/6, Pallai 13/6, Holt 6, BARNES 22/12, SKEENS 16. Csere: DARTHARD 9/6, KRNJAJSZKI 7/3, Rudner 6/6, Molnár M. 6, Horváth Á., Arabo. Edző: Vedran Bosnic.

SZEGED: Kerpel-Fronius G. 8/6, VULIKICS 25/15, Cseh B. 10, Fortune 5/3, RECORDS 19. Csere: Polányi 3/3, Anda, Papp B., Vilmányi, Kis V. Edző: Simándi Árpád.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 11–6. 8. p.: 22–11. 14. p.: 36–24. 18. p.: 50–30. 24. p.: 68–39. 28. p.: 77–46. 33. p.: 84–54. 38. p.: 92–68. Ezúttal Ryland Holt is a szolnoki csapat kezdőjében kapott helyet, mindezt annak is köszönheti az amerikai bedobó, hogy a szerdai EK-meccsen nem csak a forduló csapatába került be remek teljesítményével, hanem a hét játékosa címet is elnyerte. A 24 esztendős légiós 21 perc alatt többek között 19/12 pontot dobott és szedett 7 lepattanót is. A vendégek egy hat-nullás rohammal nyitottak, majd jött Auston Barnes, aki pillanatok alatt beszórt három triplát. Mivel társai is felpörögtek az üzemei hőfokra egy 16–0-s rohammal nagyot változott az állás. A szolnoki csapat kontrolálta a játékot és már az első negyed végére tizenegy pontos előnyt épített fel, 24–13. 

A vendégek Vuk Vulikics pontjaival próbáltak közeledni, de a hazaiak nem ismertek kegyelmet, ha kellett ziccerig játszottak, vagy szórták hárompontosokat, így egyre hízott a felek között különbség. A szegediek amerikai légósa el is veszítette a fejét egy pillanatra, de Mészáros Balázs játékvezető egy technikai hibával, úgy tűnt, hogy helyre rakta a légióst. A folytatásban egyre nőtt a különbség a csapatok között, de Vedran Bosnic edző fölényes vezetésnél sem hagyta lazítani tanítványait, letámadásra vezényelte őket, aki a labdaszerzések után kapitális zsákolásokkal fejezték be akcíóikat. Így nem csoda, hogy a nagyszünetig 26 pontos előnyt szerzett az Olaj, 59–23.

A térfélcsere után sem változott a helyzet, a két stabil emberét Dorde Drenovacot és Zsiros Pétert nélkülöző Szedeák küzdött hajtott, de nem tudott közelebb kerülni vendéglátójához, sőt egyre nőtt a távolság. Az Olaj olykor iskolajátékot mutatott be tomboló közönsége nagy örömére. Nem volt gyenge pont a szolnokiak soraiban, közülük mindenki extrát nyújtott. A vendégek becsületére legyen mondva, komoly hátrányban sem adták fel, zárkózgattak, de ezen az estén klasszis különbség volt a két csapat között, 94–70.

Auston Barnes, a Szolnok amerikai erőcsatára azt mondta a lefújás után: – Nagyon jó volt a csapatmunka, a védekezés, az eladott labdák számát minimálisra tudtuk szorítani, hiszen ebből

mindössze hét volt belőle a negyven perc alatt. Mindemellett nagyon jó százalékkal dobtunk, mindenki hozzátette a magáét. Számomra is egy nagyon jó meccs volt, nem hibáztam dobást, de legutóbb társaim mutattak ilyen teljesítményt, ami mindenképpen pozitív a jövőre nézve.

Az Olaj újra letarolta ellenfelét

Fotók: Mászáros János

Így látták a szakemberek a meccset

Vedran Bosnic, a Szolnok edzője: – Elégedett vagyok és elismerésem a fiúknak. Agresszíven játszottunk 40 percen át, és ezt beszéltük meg a kezdés előtt, ez volt a meccstervünk. Remek volt a csapatjáték, mind támadásban mind pedig védekezésben és külön kiemelném, hogy 31 gólpasszunk volt a meccsen, jól ment a labda. A negyedik negyedben csökkent némileg a koncentráció, de ez ilyen szituációban normális, de még egyszer mondom ez egy remek meccs volt számunkra.

Simándi Árpád, a Szeged edzője: – Elismerésem, a szolnoki együttesnek, azt gondolom, hogy ennyi van a két csapat között, jelenlegi helyzetünkben. Nekünk a legfontosabb, hogy jövő héten a sérültjeink vissza tudjanak térni és teljes kerettel tudjunk dolgozni tovább. Nyilván az első félidőben volt 3-4 olyan percünk, amikor direkt eladott labdákból a hazaiak egyszerű ziccereket dobtak. Egy olyan kvalitású csapat ellen, mint a Szolnok mindez nem fér bele. Nekünk tökéletesen kellett volna játszanunk ahhoz, hogy egyáltalán egy szoros meccset vívjunk velük. Pozitívum, hogy a második félidőben nem estünk szét, összetartottunk és küzdöttünk a végsőkig.

További eredmények

ZTE–Sopron 89–94, Oroszlány–Kecskemét 101–95, Kaposvár–Bp. Honvéd 104–96, Falco KC–NKA Pécs 87–80, DEAC–Körmend 96–77, Atomerőmű SE–Alba Fehérvár (vasárnap 17.30-kor játszák, Tv: M4Sport).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu