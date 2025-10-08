október 8., szerda

Kosárlabda

1 órája

Gálázott az Olaj a BL-rajton

Címkék#Szolnoki Olaj#Bajnokok Ligája#kosárlabda

A Bajnokok Ligája főtáblájának rajtján a remekül játszó Szolnoki Olaj kiütéssel verte a szlovák Levice gárdáját a miskolci DVTK Arénában lejátszott mérkőzésen.

Varga Csaba

A felek már találkoztak az előszezonban szeptember elején a temesvári nemzetközi tornán, ahol a Szolnoki Olaj 74–70-re nyert. Azóta mindkét csapatnál történtek változások, felépültek a sérültek, így ebből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni. Az biztos, hogy a két együttes ismeri egymást. Vedran Bosnic azt ígérte, hogy mindent megtesznek a győzelemért, ehhez 40 perces maximális koncentrációra és sok-sok energiára lesz szükség. Mindezekből nem volt hiány, a szolnoki csapat pazar játékot mutatott a rajton.

szolnoki olaj
Somogyi Ádám (labdával) és a Szolnoki Olaj jó játékkal rukkoltak ki a rajton
Forrás: FIBA

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Patrioti Levice (szlovák) 84–54 (18–14, 26–13, 22–14, 16–11)

Miskolc, DVTK Aréna, 1200 néző. V.: Castillo (spanyol), Jurcevic (horvát), dis (török).

Szolnok: Darthard 7/3, SOMOGYI 15/3, PALLAI 10/6, BARNES 11/6, SKEENS 7. Csere: HOLT 19/12, Molnár M., Rudner 3/3, KRNJAJSZKI 12/6. Edző: Vedran Bosnic.

Levice: McGill 4, KIVIMAKI 14/6, Wesson 11/3, Dorsey 6/6, CARIUS 14/6. Csere: Pazicky, Music 5, Solcansky, Krajcovic. Edző: Michal Madzin.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 6–7 8. p.: 10–14, 14. p.: 30–20. 18. p.: 42–27. 24. p.: 52–31. 28. p.: 62–37. 34. perc: 80–50, 38. perc: 82–54.

A két szurkoló-tábor fergeteges biztatása közepette indult az F jelű négyes első összecsapása. A szolnoki drukkerek által várt DVTK-tábor azonban kihagyta ezt összecsapást, bizony sajnálhatják.

A finn vendégmunkás, Aatu Kivimaki pontjaival a szlovák bajnok kezdte jobban a meccset, aztán jött a remek formában lévő Somogyi Ádám, aki két ziccerrel jeleskedett. Miután felvette az üzemi hőfokot a Szolnoki Olaj, amelynek játékosai nem csak a festéken belül, hanem azon kívül is jól teljesítettek, jól semlegesítették a Levice légósait. Akkor is rendben volt a csapatjáték, amikor Somogyi pihenőt kapott, mert helyettese, Krnjajszki Borisz is kitett magáért. Támadásban pedig Ryland Holt volt a vezér, majd Rudner Gábor is betalált kintről. Igaz, az első negyed végén „csak” négy ponttal járt előrébb ellenfelénél az Olaj.

Krnjajszki Borisz (fehérben) ismét jól játszott
Forrás: FIBA

A folytatásban Letre Darthard is feliratkozott a kosárszerzők közé, majd tovább hullottak a szolnoki triplák, míg a szlovák játékosok dobásai rendre leperdültek a gyűrűről, amelyeket Brady Skeens vezérletével a hazaiak szereztek meg. Miután Pallai Tamás és Auston Barnes sokadszorra is betalált, 17 pontra nőtt a piros-feketék előnye a nagyszünet előtt, 46–29.

A fordulás után Barnes triplája tovább sokkolta az ellenfelet, majd Holt megmutatta, hogy nem csak kívülről, hanem betörésből is többször eredményes tudott lenni. Egyre nyílt az olló, minden szinten nagy volt a különbség a küzdők között.

A záró felvonás 68–43-as állásról indult, a Levice kosarasai két passz után ellőtték a labdákat, míg az Olaj jól menedzselte előnyét, Pallai találatával már 30 pont volt a csapatok közötti távolság. A vége már iskolajáték volt a szolnoki csapat részéről, amely pazarul játszott a nyitányon, amiért szurkolóik rendesen megünnepelték őket.

A BL folytatása jövő szerdán lesz a mieink számára Athénban.

Az F csoport másik meccsén: VEF-Riga–AEK Athén 53–69.

