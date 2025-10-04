október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda / NB I.

1 órája

Magabiztosan nyert az Olaj Oroszlányban

Címkék#Szolnoki Olaj#OSE-Lions#kosárlabda

A férfi kosárlabda NB I/A csoportjának 2. fordulójában a bajnoki címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapata végig vezetve, kilenc pont különbséggel nyert az MVM-OSE Lions oroszlányi otthonában.

Varga Csaba

A Szolnoki Olajbányász az elmúlt két évadban rendre kikapott Oroszlányban, most azonban okos, kontrollált játékkal győztesen hagyták el a pályát.

szolnoki olaj
Somogyi Ádám (labdával) dupla-duplával, 17 ponttal és 11 gólpasszal zárta a Szolnoki Olaj idegenbeli meccsét
Fotó: Illusztráció / Nagy Balázs (MW archív)

MVM-OSE Lions–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 78–87 (23–28, 18–23, 20–18, 17–18)

Oroszlány, 1200 néző. V.: Praksch, P., Nagy V., Kovács N.

OSE: DAVIS 21/6, Balsay, Doss 14/3, Takács Zs. 2, Sejfic 6. Csere: RANDOLPH 18/9, Sövegjártó 12/12, Ruják 3/3, Csuti 2, Szabadfi, Peringer. Edző: Forray Gábor.

Szolnok: SOMOGYI 17, DARTHARD 21/9, Pallai 4, Barnes 8/6, SKEENS 20. Csere: Krnjajszki 6/6, Molnár M. 6, Holt 5, Rudner, Horváth Á. Edző: Vedran Bosnic.

Néhány percig felváltva potyogtak a pontok, aztán üzemi hőfokra kapcsolt az Olaj, jó védekezésből kiindulva, a bajnokin bemutatkozó Letre Darthard és Brady Skeens jóvoltából gyártották a kosarakat. A hazaiak is igyekeztek, a 8. percben Ruják András triplájával utol is érték a címvédőt. A negyed utolsó két perce azonban megint a vendégeké volt, 23–28.

A folytatásban még jobban pörgött az Olaj, játékosaik jól szedték a lepattanókat, gyors indítások után könnyű pontokat szereztek. Ha felállt védelem ellen kellett játszani, akkor Somogyi Ádám gólpasszokkal szolgálta ki társait. A negyed közepén elég volt egy pici lazítás, a légiósaik által vezérelt hazaiak feljöttek három pont távolságra, 39–42. A negyed hajrája azonban ismét a vendégeké volt, akik labdaszerzések után dobott ziccerekkel tovább növelték előnyüket, 41–51.

A térfélcsere után Darthard és Auston Barnes is triplázott, mire a hazaiak a táblára néztek már jelentős 18 pontos hátrányban voltak, 43–61. Dicséretükre legyen mondva, nem adták fel, Sövegjártó Ábel hármasaival és a bosnyák center, Ismet Sejfic pontjaival megkezdték a felzárkózást, és egy 16–2-es rohammal feljöttek, 59–63-ra. Bizony jókor, megnyugtatólag jött előbb Darhard duplája, majd Krnjajszki Borisz hárompontosa.

A záró felvonás 61–69-es állásról indult, az Olaj továbbra is kontrollálta a játékot, még úgy is, hogy 14 pontos előnyéből leadott nyolcat. De ez is belefért, mert ha kellett, mindig rátettek egy lapáttal. A hajrá tízpontos vendégvezetéssel indult, ami csupán egyel csökkent a végső dudaszóig, 78–87.

Az Olajbányász győzelméhez nem fért kétség, hiszen a játék minden elemében jobbnak bizonyultak ellenfelüknél.

A folytatás szerdán a Bajnokok Ligája főtáblájának első csoportmeccsén, amikor a szlovák Levice gárdáját fogadják Miskolcon, a DVTK Arénában.

További eredmények: Szedeák–Kaposvár 68–65, Kecskemét–Falco KC 84–95, Alba Fehérvár–DEAC 100–83, Bp. Honvéd–Atomerőmű SE 91–79, NKA Pécs–ZTE 76–85, Körmend–Sopron 71–95.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu