Magabiztosan nyert az Olaj Oroszlányban

A Szolnoki Olajbányász az elmúlt két évadban rendre kikapott Oroszlányban, most azonban okos, kontrollált játékkal győztesen hagyták el a pályát.

Somogyi Ádám (labdával) dupla-duplával, 17 ponttal és 11 gólpasszal zárta a Szolnoki Olaj idegenbeli meccsét

Fotó: Illusztráció / Nagy Balázs (MW archív)

MVM-OSE Lions–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 78–87 (23–28, 18–23, 20–18, 17–18)

Oroszlány, 1200 néző. V.: Praksch, P., Nagy V., Kovács N.

OSE: DAVIS 21/6, Balsay, Doss 14/3, Takács Zs. 2, Sejfic 6. Csere: RANDOLPH 18/9, Sövegjártó 12/12, Ruják 3/3, Csuti 2, Szabadfi, Peringer. Edző: Forray Gábor.

Szolnok: SOMOGYI 17, DARTHARD 21/9, Pallai 4, Barnes 8/6, SKEENS 20. Csere: Krnjajszki 6/6, Molnár M. 6, Holt 5, Rudner, Horváth Á. Edző: Vedran Bosnic.

Néhány percig felváltva potyogtak a pontok, aztán üzemi hőfokra kapcsolt az Olaj, jó védekezésből kiindulva, a bajnokin bemutatkozó Letre Darthard és Brady Skeens jóvoltából gyártották a kosarakat. A hazaiak is igyekeztek, a 8. percben Ruják András triplájával utol is érték a címvédőt. A negyed utolsó két perce azonban megint a vendégeké volt, 23–28.

A folytatásban még jobban pörgött az Olaj, játékosaik jól szedték a lepattanókat, gyors indítások után könnyű pontokat szereztek. Ha felállt védelem ellen kellett játszani, akkor Somogyi Ádám gólpasszokkal szolgálta ki társait. A negyed közepén elég volt egy pici lazítás, a légiósaik által vezérelt hazaiak feljöttek három pont távolságra, 39–42. A negyed hajrája azonban ismét a vendégeké volt, akik labdaszerzések után dobott ziccerekkel tovább növelték előnyüket, 41–51.

A térfélcsere után Darthard és Auston Barnes is triplázott, mire a hazaiak a táblára néztek már jelentős 18 pontos hátrányban voltak, 43–61. Dicséretükre legyen mondva, nem adták fel, Sövegjártó Ábel hármasaival és a bosnyák center, Ismet Sejfic pontjaival megkezdték a felzárkózást, és egy 16–2-es rohammal feljöttek, 59–63-ra. Bizony jókor, megnyugtatólag jött előbb Darhard duplája, majd Krnjajszki Borisz hárompontosa.

A záró felvonás 61–69-es állásról indult, az Olaj továbbra is kontrollálta a játékot, még úgy is, hogy 14 pontos előnyéből leadott nyolcat. De ez is belefért, mert ha kellett, mindig rátettek egy lapáttal. A hajrá tízpontos vendégvezetéssel indult, ami csupán egyel csökkent a végső dudaszóig, 78–87.