Kosárlabda

39 perce

Elrajtol a Bajnokok Ligájában a Szolnoki Olaj

Szerdán este kontinensszerte megkezdődnek a FIBA Bajnokok Ligája főtáblájának küzdelmei, amelyben az NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapata is érdekelt. A piros-feketék az F jelű négyes első meccsén a szlovák bajnok Patrioti Levice gárdáját, a miskolci DVTK Arénában fogadják, ahol este hat órakor lesz az első feldobás.

Varga Csaba

A tízesztendős múltra visszatekintő Bajnokok Ligája alapszakaszának lebonyolításáról azt kell tudni, hogy harminckét csapat játszik, október 8-án kezdődik és december 16-án ér véget. Közülük huszonkilenc csapat kvalifikálta magát közvetlenül, nyolc, egyenként négy csapatból álló csoportban. A helyezésekért a csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon. Az egyes csoportok első helyezett csapatai közvetlenül a nyolcaddöntőbe jutnak. A második és harmadik helyezett csapatok pedig egy páros mérkőzésen (Play-In) csapnak össze a legjobb tizenhatba jutásért. A csoportok utolsó helyezettjei búcsúznak a küzdelmektől.

szolnoki olaj
A fehér mezes Szolnoki Olaj győzelemmel akar rajtolni a Bajnokok Ligájában
Fotó: Nagy Balázs (MW archív)

A mieink ellenfelei a lett VEF Riga és a görög AEK Betsson együttesei mellett a selejtező 1. csoportjának győztese, a szlovák Levice gárdája lesz.

A lévai csapatról azt kell tudni, hogy tavasszal megnyerte hazája bajnokságát. Soraikban szlovák válogatott kosárlabdások mellett négy amerikai és egy-egy finn, ausztrál és egy szerb légiós szerepel. Érdekesség, hogy az Olaj–Levice párharcot már az előszezon során láthattunk, méghozzá a temesvári nemzetközi tornán szeptember 3-án, amikor magyar bajnoki címvédő 74–70-renyert. Nyilván a szerdai egy teljesen más mérkőzés lesz. A Levicéről még annyit, hogy a BL-selejtezőjében három meccset is nyertek gyors egymásutánban, a ciprusi AEK Larnaca (90–69), az észt Kalev Tallin (81–69) utoljára pedig a dán Bakken Bears (100–98) ellen, egyaránt semleges pályán. A szlovák bajnokságban két győzelmet is arattak, előbb a Komarno, majd a Kassa ellen.

Az Olaj is győzelmekkel hangolt a BL-rajtra, a piros-feketék előbb hazai pályán a Kaposvárt, majd idegenben az Oroszlányt múlták felül. Talán mondani sem kell, hogy Szolnokon, Miskolcon, sőt még a felvidéken, Léván is óriási az érdeklődés a mérkőzés iránt. Akik nem tudnak elutazni a DVTK Arénába, azok az M4Sport online felületén élőben követhetik az eseményeket.

A szolnoki csapat már kedden délelőtt elindult a borsodi fővárosba. Soraikból egyedül a húzódással bajlódó Adin Vrbac játéka kétséges, a szolnoki együttes azonban vele vagy nélküle is győzelemmel akar rajtolni a Bajnokok Ligájában.

A Szolnoki Olaj BL-programja

Október 8., szerda: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Patrioti Levice (szlovák), 18.00. Október 15., szerda: AEK Betsson BC (görög)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 18.30. Október 29., szerda: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–VEF Riga (lett), 18.00. November 11., kedd: Patrioti Levice–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 18.00. December 10., szerda: VEF Riga–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 19.30. December 16., kedd: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–AEK Betsson BC, 18.00.

