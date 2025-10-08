Elrajtol a Bajnokok Ligájában a Szolnoki Olaj

A tízesztendős múltra visszatekintő Bajnokok Ligája alapszakaszának lebonyolításáról azt kell tudni, hogy harminckét csapat játszik, október 8-án kezdődik és december 16-án ér véget. Közülük huszonkilenc csapat kvalifikálta magát közvetlenül, nyolc, egyenként négy csapatból álló csoportban. A helyezésekért a csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon. Az egyes csoportok első helyezett csapatai közvetlenül a nyolcaddöntőbe jutnak. A második és harmadik helyezett csapatok pedig egy páros mérkőzésen (Play-In) csapnak össze a legjobb tizenhatba jutásért. A csoportok utolsó helyezettjei búcsúznak a küzdelmektől.

A fehér mezes Szolnoki Olaj győzelemmel akar rajtolni a Bajnokok Ligájában

Fotó: Nagy Balázs (MW archív)

A mieink ellenfelei a lett VEF Riga és a görög AEK Betsson együttesei mellett a selejtező 1. csoportjának győztese, a szlovák Levice gárdája lesz.

A lévai csapatról azt kell tudni, hogy tavasszal megnyerte hazája bajnokságát. Soraikban szlovák válogatott kosárlabdások mellett négy amerikai és egy-egy finn, ausztrál és egy szerb légiós szerepel. Érdekesség, hogy az Olaj–Levice párharcot már az előszezon során láthattunk, méghozzá a temesvári nemzetközi tornán szeptember 3-án, amikor magyar bajnoki címvédő 74–70-renyert. Nyilván a szerdai egy teljesen más mérkőzés lesz. A Levicéről még annyit, hogy a BL-selejtezőjében három meccset is nyertek gyors egymásutánban, a ciprusi AEK Larnaca (90–69), az észt Kalev Tallin (81–69) utoljára pedig a dán Bakken Bears (100–98) ellen, egyaránt semleges pályán. A szlovák bajnokságban két győzelmet is arattak, előbb a Komarno, majd a Kassa ellen.

Az Olaj is győzelmekkel hangolt a BL-rajtra, a piros-feketék előbb hazai pályán a Kaposvárt, majd idegenben az Oroszlányt múlták felül. Talán mondani sem kell, hogy Szolnokon, Miskolcon, sőt még a felvidéken, Léván is óriási az érdeklődés a mérkőzés iránt. Akik nem tudnak elutazni a DVTK Arénába, azok az M4Sport online felületén élőben követhetik az eseményeket.

A szolnoki csapat már kedden délelőtt elindult a borsodi fővárosba. Soraikból egyedül a húzódással bajlódó Adin Vrbac játéka kétséges, a szolnoki együttes azonban vele vagy nélküle is győzelemmel akar rajtolni a Bajnokok Ligájában.