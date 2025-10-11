október 11., szombat

Brigitta névnap

Kosárlabda / NB I.

2 órája

Tisza-parti kosárcsapatok csatáznak a hétvégén az első osztályban

Címkék#NHSZ-Szolnoki Olajbányász#kosárlabda#Pallai Tamás

A változatosság kedvéért most bajnoki mérkőzést vív a címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász kosárlabdacsata, amelyik a harmadik fordulóban az SZTE-Szedeák gárdáját fogadja szombaton este hat órakor a Tiszaligeti Sportcsarnokban.

Varga Csaba

Még csak két fordulót rendeztek az élvonalbeli bajnokságban, az eddigi eredmények azonban jó néhány meglepetést hoztak. Kevesen gondolták volna, hogy az Atomerőmű SE, a DEAC és a Körmend nyeretlenül várja a harmadik kört. Az azonban nem meglepetés, hogy a Szolnoki Olajbányász, a Falco és a Alba Fehérvár hibátlan, de az igen, hogy a Honvéd és a Szedeák sem talált még legyőzőre. Épp az utóbbi együttes lesz a piros-feketék vetélytársa szombaton este.

szolnoki olaj
Rudner Gábor (labdával) és társai nem akarnak megállni, a cél a Szolnoki Olaj harmadik győzelme a bajnokságban
Fotó: Nagy Balázs (MW archív)

Jó erőkből áll a szegedi csapat

A Simándi Árpád vezetőedző által irányított együttes, tehát két győzelemmel kezdte a bajnoki évadot. Az első fordulóban kétszeri hosszabbítás után nyertek Pakson, majd hazai pályán három ponttal bizonyultak jobbnak az újonc Kaposvárnál. Az elmúlt szezonban 12. helyen záró Szedeák mostani keretében a magyar mag mellett két-két szerb és amerikai játékos pattogtat. Megtartották a tavalyi csapat egyik húzóemberét, Vuk Vulikicset, mellé igazoltak két rendkívül rutinos és a honi mezőnyben korántsem ismeretlen kosárlabdázót, a szerb Dorde Drenovac és az amerikai Joshua Fortune személyében, negyedik légiósuk pedig a svájci Baselből érkező amerikai center, Keegan Records.

Az idei szezon eddigi két meccsén a külföldi kosarasok mellett a mindössze 21 esztendős bedobó, Cseh Botond volt húzóember, aki 15 pontot átlagolt. A szegedi kosarasok között szerepel két korábban szolnoki nevelésű játékos, Anda Dávid és Zsíros Péter, valamint a másodedző, Nemes Péter is kötődött egykoron az Olajbányászhoz.

Egy kis történelem

A legutóbbi évadban a felek mindkét találkozója szolnoki győzelemmel ért véget. A Tiszaligetben 94–77-re, míg az Újszegedi Sportcsarnokban 83–71-re nyertek a piros-feketék.

Kettős terhelést kapnak a Szolnoki Olaj játékosai

Kitett magáért a Bajnokok Ligája rajtján az NHSZ-Szolnoki Olajbányász legénysége, amely remek játékkal harminc pont különbséggel verte a szlovák bajnok Levice legénységét. Jövő szerdán pedig újabb megméretés vár a szolnokiakra, méghozzá az elmúlt BL-szezonban bronzérmes AEK Athén otthonában.

Előtte azonban a Szedeák elleni bajnoki összecsapást akarják megnyerni a szolnoki kosarasok. Ahogy azt a csapatkapitány, Pallai Tamás is mondta szerdai BL-mérkőzés után, a nemzetközi kupában és a magyar bajnokságban is hosszútávú céljaink vannak, és nem akarnak megállni, de meccsről-meccsre akarnak haladni, amelynek következő állomása a szombat esti Tisza-parti csapatok csatája lesz.

További párosítások:

ZTE–Sopron 89–94 (csütörtökön játszották). Szombat: Oroszlány–Kecskemét, Kaposvár–Bp. Honvéd, Falco KC–NKA Pécs, DEAC–Körmend, 18.00. Vasárnap: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár 17.30 (Tv: M4Sport).

 

