Tisza-parti kosárcsapatok csatáznak a hétvégén az első osztályban

Még csak két fordulót rendeztek az élvonalbeli bajnokságban, az eddigi eredmények azonban jó néhány meglepetést hoztak. Kevesen gondolták volna, hogy az Atomerőmű SE, a DEAC és a Körmend nyeretlenül várja a harmadik kört. Az azonban nem meglepetés, hogy a Szolnoki Olajbányász, a Falco és a Alba Fehérvár hibátlan, de az igen, hogy a Honvéd és a Szedeák sem talált még legyőzőre. Épp az utóbbi együttes lesz a piros-feketék vetélytársa szombaton este.

Rudner Gábor (labdával) és társai nem akarnak megállni, a cél a Szolnoki Olaj harmadik győzelme a bajnokságban

Fotó: Nagy Balázs (MW archív)

Jó erőkből áll a szegedi csapat

A Simándi Árpád vezetőedző által irányított együttes, tehát két győzelemmel kezdte a bajnoki évadot. Az első fordulóban kétszeri hosszabbítás után nyertek Pakson, majd hazai pályán három ponttal bizonyultak jobbnak az újonc Kaposvárnál. Az elmúlt szezonban 12. helyen záró Szedeák mostani keretében a magyar mag mellett két-két szerb és amerikai játékos pattogtat. Megtartották a tavalyi csapat egyik húzóemberét, Vuk Vulikicset, mellé igazoltak két rendkívül rutinos és a honi mezőnyben korántsem ismeretlen kosárlabdázót, a szerb Dorde Drenovac és az amerikai Joshua Fortune személyében, negyedik légiósuk pedig a svájci Baselből érkező amerikai center, Keegan Records.

Az idei szezon eddigi két meccsén a külföldi kosarasok mellett a mindössze 21 esztendős bedobó, Cseh Botond volt húzóember, aki 15 pontot átlagolt. A szegedi kosarasok között szerepel két korábban szolnoki nevelésű játékos, Anda Dávid és Zsíros Péter, valamint a másodedző, Nemes Péter is kötődött egykoron az Olajbányászhoz.

Egy kis történelem

A legutóbbi évadban a felek mindkét találkozója szolnoki győzelemmel ért véget. A Tiszaligetben 94–77-re, míg az Újszegedi Sportcsarnokban 83–71-re nyertek a piros-feketék.

