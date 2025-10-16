Vedran Bosnic: „ A második játékrészben ébredtünk fel, onnantól kezdve meccsben voltunk”

A Bajnokok Ligája F jelű négyesének első fordulójában mindkét gárda győzelemmel rajtolt, AEK Athén Rigában, míg a Szolnoki Olaj hazai pályán nyert magabiztosan.

Vedran Bosnic, a Szolnoki Olaj edzője szerint tanulhatnak az athéni meccsből

Fotó: FIBA

A szerda esti athéni meccs rosszul kezdődött a magyar bajnok számára, hiszen percek alatt tíz pontos hátrányba került. Sőt, a második negyedben már 16 ponttal járt előrébb az AEK a szolnoki csapatnál. A piros-feketék azonban nem adták fel, ellenfelük nyomába eredtek, Letre Darthard pontjaival fel is zárkóztak, de a BL legutóbbi kiírásában bronzérmes athéni együttesnek mindig mindenre volt válasza.

Végig meccsben maradt a Szolnoki Olaj

A vendégek magyar játékosai, Pallai Tamás, Rudner Gábor és Somogyi Ádám is sokat tettek csapatuk meccsen tartásáért, de a korábban az NBA-ben is megforduló játékosokkal felálló hazaiak kíméletlenül behúzták a meccset. Egy percig sem szégyenkezhet a szolnoki csapat a játéka, valamint 14 pont különbségű vereségét követően sem.

A folytatásban október 29-én, az Olajbányász a két vereséggel álló lett VEF Riga csapatát fogadja a miskolci DVTK Arénában.

Így látták a szakemberek a meccset

Dragan Sakota, az AEK Athén edzője: – Nagyon jó csapatot vertünk meg, kemény ellenfél a Szolnok, erre előre figyelmeztettem az együttesemet. Sőt, talán jobban is játszott a rivális, mint amire számítottunk, de előnybe kerültünk az első negyedben, és ez döntőnek bizonyult.

Vedran Bosnic, az Olajbányász edzője: – Az athéni csapat az első negyedben uralta a játékot, és jelentős előnybe került, csak a második játékrészben ébredtünk fel, onnantól kezdve meccsben voltunk. Jó tapasztalatszerzés volt ez nekünk, minden mérkőzésből tanulunk, hiszen kevesen játszottak még ezen a szinten a csapatomból.

Az F csoport állása 2 forduló után

1. AEK Athén 4 pont, 2. NHSZ Szolnoki Olajbányász 3, 3. Patrioti Levice 3, 4. VEF Riga 2 pont.