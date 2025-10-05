Vedran Bosnic, az Olaj edzője: „Nagyon örülök a győzelemnek, és annak, hogy sikeresen végrehajtottuk, amivel készültünk”

Ezzel győzelemmel hangolt a szerdai Bajnokok Ligája rajtra a Szolnoki Olaj.

Forray Gábor, az Oroszlány edzője: – Természetesen gratulálok a Szolnoknak, hiszen érvényesítette a papírformát, megérdemelten nyert. De megint, kis túlzással magunkat vertük meg. Azért voltam nagyon mérges a meccs közben, mert látom, hogy meg tudják csinálni amit megbeszéltünk, parádésan, hiszen visszajöttünk mínusz 20 pontból a bajnok esélyes ellen, nyílt meccset csináltunk, de ugye megint előjöttek azok a problémák, amire azt szokták mondani, hogy a fiataloknál benne van a hullámzó játék. Ezek nem a tehetségen múlnak, hanem azon, hogy akarjuk, vagy nem. Most már letudtuk a nagy csapatokat, mert azért ne legyünk igazságtalanok, egy Falcótól, meg egy Szolnoktól ki lehet kapni, sőt gyakorlatilag mindenki beírta előre rajtunk kívül, mi azonban nyerni akartunk. Mi most két olyan csapattal játszottunk, ahol magyar válogatott játékosok vannak. Azt gondolom, hogy időnként mi is komoly erőbedobásra késztettük a szolnoki csapatot, de a kritikus pillanatokban mindig valami orbitális hülyeséget csináltunk. Odaadtuk a labdát a kezükbe, elengedtük őket. Ezeken kell javítani, s ez koncentráció kérdése.

– Gratulálok a játékosaimnak, mert kemény hetünk volt, és valóban tisztelték azt, amivel felkészültünk. Nagyon jól fókuszáltak azokra a dolgokra, amik számunkra fontosak. A klubban elmesélték, hogy az elmúlt 5-6 évben csak egyszer tudott itt nyerni a csapat, ezért én különösen rákészültem erre, tudván, hogy nagyon nehéz itt játszani, ebben a közegben. Nagyon örülök a győzelemnek, és annak, hogy sikeresen végrehajtottuk, amivel készültünk. A 14-gyel több lepattanó is olyan, amire készültünk, ezzel akartunk előnyre szert tenni. Nem volt könnyű, mert hazaiak kétszer is visszajöttek a meccsbe, ezért nekik is jár az elismerés, mert ők is remekül felkészültek.

Sövegjártó Ábel, az Oroszlány bedobója: – Ismét egy nagyon kemény, fizikális meccset játszottunk, gratulálok az Olajnak a győzelemhez. Úgy gondolom, hogy meg kell tanulnunk 40 percen keresztül küzdeni, hajtani, nem lehetnek ilyen két-háromperces kihagyásaink akár többször is, mert egy ilyen csapat, mint az Olaj múlt héten pedig a Szombathely nagyon keményen kihasználja ezt. Ha mindig azzal kell foglalkoznunk, hogy hátrányból jöjjünk vissza, akár tíz pontosból, akkor nagyon nehéz lesz nyernünk, de vannak pozitív dolgok, amiből építkezhetünk, és a jövő héten olyan találkozó lesz hazai pályán, amit kötelező megnyernünk.