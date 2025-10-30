Vedran Bosnic: „Az ilyen végjátékban tartás és koncentráció kell, most győzni tudtunk, ami nagyszerű”

Mint várható volt a tizenkétszeres lett bajnok rigai alakulat két vereségét követően be akarta bizonyítani, hogy többet tud annál, mint eddig mutatott. Ki-ki meccset játszottak a felek, a végén a Szolnoki Olaj örülhetett minimális győzelmének, ami még sokat érhet a végelszámolásnál.

Jogos az öröm, hiszen újabb meccset nyert a Szolnoki Olaj a Bajnokok Ligájában

Így látták a szakemberek a meccset, akik az nso.hu-nak nyilatkoztak

Martins Gulbis, a Riga edzője: – Sok hibát követtünk el védekezésben, emiatt nagy hátrányba kerültünk a harmadik negyedben. Így is harcoltunk, küzdöttünk, visszajöttünk a meccsbe, s győzelmi esélyeink voltak. Büszke vagyok a csapatra.

Vedran Bosnic, a Szolnoki Olaj edzője:

– Több okból is változatos lett a meccs, többször is ritmust fogtunk, de a lettek nagyon elszántak voltak, hiszen gyakorlatilag az életben maradásért küzdöttek. Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna, csak a második és a harmadik negyedben történt a parketten az, amit akartunk. Az ilyen végjátékban tartás és koncentráció kell, most győzni tudtunk, ami nagyszerű. Ami viszont nem, hogy Le’Tre Darthard megsérült.

A BL-folytatásban a szolnoki csapat a szlovák bajnok Levice vendége lesz november 11-én. Az Olaj-tábor máris kiadta a jelszót: Mindenki Pozsonyba!