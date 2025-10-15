Athénban lép pályára az Olajbányász

A vártnál is jobban sikerült a Szolnoki Olajbányász rajtja a BL-ben, ugyanis miskolci albérletükben harminc ponttal legyőzték a szlovák bajnok Levice együttesét. Most egy jóval erősebb és nevesebb garda, a kupasorozat legutóbbi kiírásában bronzérmes, AEK Athén vár a piros-feketékre a görög fővárosban.

Brady Skeens (labdával) jó játékára Athénban is nagy szüksége lesz a Szolnoki Olajbányásznak

Fotó: Mészáros János

Bajnokok Ligája, 2. forduló

AEK Athén–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Szerda, 18.30

A nagy múltú görög együttes hazájában nyolcszoros bajnoknak és ötszörös kupagyőztesnek számít. A görög bajnokság színvonalát mutatja, hogy csapataik évről-évre a főszerepet játszanak a legrangosabb európai kupasorozatban, az Euroligában, ahol az Olimpiakosz Pireusz harmadik, míg a Panathinaikosz negyedik volt legutóbb. Az AEK tavaly is FIBA Bajnokok Ligájában indult, ahol bejutott a négyes döntőbe, ott azonban kikapott a későbbi győztes spanyol Malagától, amelyben a korábbi Olaj kedvenc, Kendrick Perry is szerepelt, a bronzcsatában azonban legyőzte az ugyancsak spanyol Tenerifét. Tavaly júniusban hazájuk bajnokságában is harmadik helyen zártak a sárga-feketék. Eredményeik alapján egyértelmű volt, hogy idén is a BL-főtáblán kezdhettek, a rajton egy meglehetősen kosárszegény meccsen 69–53-ra nyertek a lett VEF Riga otthonában. A tavalyi szezonban két fonton is bronzérmes athéni alakulatból azonban csak a szerb vezetőedző, Dragan Sakota, és csupán négy játékos maradt meg hírmondónak. Sakotának a mostani a nyolcadik szezonja klubnál, hét éve az ő irányításával nyerték meg a BL-t. A keretből Dimitrisz Katszivelisz nevét érdemes megjegyezni, aki tagja volt az idei Eb-n bronzérmes görög válogatottnak. Továbbá az együttesben három amerikai, két litván, egy-egy szerb és gaboni légióst foglalkoztatnak. Közülük a gaboni Chris Silva és az amerikai Raiquan Gray NBA-csapatokban is megfordultak.

– Talán mondani sem kell, az AEK Athén csapata kiemelkedik a csoportunkból – nyilatkozta a klub oldalán Molnár Márton, az Olajbányász centere. – Elég csak annyit mondani róluk, hogy az elmúlt évadban a BL négyes döntőjében szerepeltek. Maximális koncentrációval és kevés hibával kell kosárlabdáznunk, mert különben minden egyes hibánkat megbüntetik. Csak akkor érhetünk el jó eredményt, ha úgy járatjuk labdát és olyan agresszíven védekezünk, mint tettük az elmúlt mérkőzéseinken.