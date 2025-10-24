október 24., péntek

Kosárlabda

1 órája

Az idei meglepetéscsapat, a Honvéd lesz az Olajbányász vendége

Címkék#NHSZ-Szolnoki Olajbányász#Endo Plus Service-Honvéd#kosárlabda

Két napon át fognak tartani az ötödik forduló mérkőzései. A bajnoki címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász pénteken 18 órától az Endo Plus Service-Honvéd együttesét fogadja a Tiszaligeti Sportcsarnokban.

Varga Csaba

Akik jártasak a honi kosárlabdában, tudják, hogy a Honvéd a mezőny legeredményesebb klubja, ugyanis 33-szoros bajnok és 17-szeres kupagyőztes. Utolsó bajnoki címüket 1997-ben szerezték, majd egy év múlva ezüstérmesek voltak. Utána már sokkal szerényebb eredményeket értek el, sőt 2001-ben kiestek az A csoportból, a csapat híveinek pedig nem kevesebb, mint 21 esztendőt kellett várniuk, hogy újra a legmagasabb osztályban szurkoljanak kedvenceiknek. Érdekesség, hogy 2022 májusában az NB I/B bajnoki döntőjében épp a Jászberényt győzték le, és feljutottak az A csoportba. Ha már a történelemnél tartunk, Honvéd–Olaj bajnoki döntőt 1993-ban rendeztek utoljára, ami után a fővárosiak örülhettek aranyérmüknek. Mióta a piros-fehérek visszajutottak az A csoportba a legjobb helyezésük az ötödik hely volt 2024-ben, akkor hazai pályán 91–77-re legyőzték a Szolnoki Olajbányászt. Az elmúlt évadban csak a tizedik hely jutott a Honvéd legénységének, és mindkét alapszakaszbeli meccset a szolnokiak nyerték 81–72-re, illetve és 86–77-re.

Vedran Bosnic, Szolnoki Olajbányász, kosárlabda
Újabb bajnoki meccsre készül Vedran Bosnic edző (ül) irányításával a Szolnoki Olajbányász csapata
Fotó: Nagy Balázs

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd

Péntek, 18.00

Az idei évadban 3–1-es mérleggel a harmadik helyen tanyáznak a piros-fehérek. Sokak meglepetésére a rajton 24 ponttal nyertek Debrecenben, majd hazai pályán az Atomerőmű csapatát is biztosan verték ám a harmadik körben alulmaradtak Kaposváron. Az elmúlt fordulóban visszatértek a győztes útra, a fővárosban játszva legyőzték a Szedeákot. Egyelőre úgy tűnik, hogy beváltak náluk a nyári légióscserék, soraikból az amerikai hátvéd, Brandon Rush szórja a kosarakat, aki 22 pontot átlagolt eddig, honfitársa, Zachary Simmons szorgalmasan gyűjti a lepattanókat, irányítójuk, a szerb Dorde Dimitrijevics pedig a gólpasszokért volt felelős az eddigi összecsapásokon. A második fordulót követően leigazolták a válogatott bedobót, Valerio-Bodon Vincentet, aki az elmúlt két meccsen 15 pontot átlagolt. Edzőjük – akárcsak tavaly – a szerb Zlatko Jovanovics, segítője pedig az Olajbányász egykori játékosa és edzője, Dragan Alekszics. A klub szakmai igazgatója pedig a szintén korábbi Olaj-játékos, Fodor Márton.

A Szolnoki Olajbányász a honi mezőny egyetlen veretlen csapata, a Bajnokok Ligája főtábláján pedig két forduló után ötvenszázalékos a mérlege. Jövő csütörtökön a lett VEF Riga csapatát fogadják a Tisza-partiak a miskolci DVTK Arénában, de előtte pénteken este a Honvéd legényégével mérik össze erejüket a Tiszaligetben.

– Kedd óta készülünk a Honvéd elleni találkozóra – mondta hírportálunknak Somogyi Ádám. – Néztük, követtük az eddigi mérkőzéseiket, jól összerakott együttesről beszélhetünk, a mi klubunkhoz hasonlóan évek óta szisztematikusan építkeznek. Valerio-Bodon Vincent érkezésével pedig tovább erősödtek. Nem túlzás állítani, hogy topcsapatnak számítanak a magyar mezőnyben. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó meccset játszunk majd velük péntek este.

Az 5. forduló további párosításai. Péntek: Kecskemét–NKA Pécs, 18.00. Szombat: Kaposvár–Körmend, 15.15 (Tv: M4Sport+), Szedeák–Alba Fehérvár, Oroszlány–Sopron, Falco KC–DEAC, Atomerőmű SE–ZTE, 18.00.

