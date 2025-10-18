október 18., szombat

Kosárlabda

Athén után Kecskeméten szerepel az Olajbányász

Címkék#NHSZ-Szolnoki Olajbányász#Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét#kosárlabda

A negyedik forduló mérkőzéseit rendezik meg a hétvégén az élvonalbeli bajnokságban. A címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapata a Kecskeméti TE vendége lesz vasárnap 18 órától a Messzi István Sportcsarnokban.

Varga Csaba

A házigazda Kecskemét a rajton 86–83-ra nyert Zalaegerszegen, majd egy jött egy kalkulálható 95–84-es vereség hazai pályán a Falcótól, egy hete pedig 101–95-re kaptak ki Oroszlányban. Vasárnap este lesz tehát a KTE második hazai meccse. A játékos állományukból a magyar mag ismert, a 40 esztendős Wittmann Krisztián annak idején a Szolnoki Olajbányász bajnokcsapataiban is megfordult, semmit sem kopott meg a tudása. Karahodzsics Kemal hosszú évekig centerkedett a magyar válogatottban. Négy külföldi kosárlabdázót foglalkoztatnak, közülük Ilari Seppälä és Okko Järvi finnek, Bojan Tomasevics montenegrói, míg Djuro Dautovics szerb származású. Közülük az irányító, Seppala tagja volt hazája válogatottjának a nyári Eb-n, ahol a finn csapat a negyedik helyen zárt. Végül és nem utolsósorban a KTE szakmai igazgatója, Ivkovics Sztojan korábbi szövetségi kapitány, aki pályafutása során éveket játszott és edzősködött Szolnokon.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Pallai Tamásék (labdával) Kecskeméten próbálnak szerencsét, a Szolnoki Olajbányász szeretné meghosszabbítani bajnoki veretlenségét
Fotó: Mészáros János

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Vasárnap, 18.00

– Meg kell találnunk azt a rendszert, amivel nemcsak jó kosárlabdát tudunk bemutatni, hanem eredményeset is – mondta a KTE honlapján Ivkovics Sztojan. – Nem biztos, hogy pont a bajnoki címvédő Szolnok ellen fogunk tudni felülkerekedni. Úgy kell azonban pályára mennünk, mint azt tettük a Falco ellen. Magabiztosan, és sikerre éhesen. Hosszú a Szolnok kerete, felkészültek a kettős terhelésre. Pech számunkra, hogy nem egy-két hónap múlva találkozunk velük, mert akkor már talán érzékelhető lenne ez a feszített menetrend rajtuk. Agresszív és tudatos kosárlabdát játszanak. Mindig külön pikantériája van a Kecskemét–Szolnok meccseknek. Számomra is mindig külön motivációt adnak ezek a szomszédvári összecsapások. Szolnokról is sokan fognak vélhetően ellátogatni, nálunk pedig megvan a törzsközönség, aki él-hal a kosárlabdáért. Egy remek hangulatú meccsre van kilátás.

Az Olajbányász nem pihent hétközben, BL-meccset játszott Athénban, ahol ugyan tizennégy pontos vereséget szenvedett, de végig látszott, hogy van tartásuk.

– Az athéni meccs és utazások után péntek óta készülünk a kecskeméti fellépésünkre – mondta hírportálunknak Pallai Tamás, az Olaj csapatkapitánya. – Nagyon koncentrálva kell játszanunk, hiszen komoly csapatnak tűnik az idei Kecskemét. Rutinos magyar játékosaik mellett jó légiósokat igazoltak, nagyon megszorongatták a Falcót. Tehát nem egy könnyű ellenfélhez utazunk, jó hangulatú meccs lesz, hiszen sok szurkolonk elkísér majd bennünket. Mi pedig meg akarjuk hosszabbítani bajnoki veretlenségünket.

További párosítások. Szombat: Sopron–Falco KC, 15.30 (Tv: M4 Sport+), Alba Fehérvár–Kaposvár, 17.00, Bp. Honvéd–Szedeák, NKA Pécs–MVM-OSE Lions, Körmend–Atomerőmű SE, ZTE KK–DEAC, 18.00.

 

