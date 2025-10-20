október 20., hétfő

Edzői nyilatkozat

1 órája

Vedran Bosnic: „Sokkal nehezebb volt ez a meccs, mint amit a végeredmény mutat”

Címkék#interjú#NHSZ-Szolnoki Olajbányász#nyilatkozat

Már csak egy csapat a címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász hibátlan az élvonalbeli bajnokságban, amely a negyedik forduló zárómeccsén kiütéssel, 101–70-re nyert Kecskeméten.

Varga Csaba

Soha nem látott 31 pont különbséggel diadalmaskodott a Szolnoki Olajbányász alföldi riválisa, a Kecskemét otthonában. Néhány statisztikai adat, amelyek megmutatják, mik okozták a csapatok közötti tekintélyes különbséget. Néhány adat: a mezőnyből a KTE 33, míg az Olaj 57 százalékkal dobott. A triplákat a hazaiak 33, a vendégek pedig 52 százalékkal szórták. A lepattanó csatát 32–19-re nyerték a szolnokiak, emellett adtak 27 gólpasszt, míg a KTE csak 21-et. A meccsel kapcsolatban tettek nyilatkozatot a csapatok játékosai, az Olajbányász edzője és a kecskeméti csapat szakmai vezetője.

11 pontot dobott a Szolnoki Olajbányász játékosa, Somogyi Ádám
Somogyi Ádám (Szolnoki Olajbányász, labdával) Kecskeméten is kitett magáért 11 pontja mellett adott 8 gólpasszt is
Forrás: hunbasket/Réti Attila

Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász edzőjének és a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmai igazgatójának nyilatkozata

Ivkovics Sztojan, a Kecskemét szakmai igazgatója, az MKOSZ honlapjának: – Gratulálok a Szolnoknak. A harmadik negyedben volt két lehetőségünk is, hogy akár fordítsunk, de nem tudtunk élni velük. Utána fault problémákkal is küszködtünk. Ellenfelünk extrán dobott, 50 százalék felett értékesítették a triplákat, 80 százalék feletett a büntetőket. Egy ilyen fizikális meccsen, ilyen statisztika mellett egyik csapatnak sincs sok esélye. 28 percig tartottuk magunkat, utána viszont elvesztettük a fókuszt, és sok mindennel foglalkoztunk, csak a kosárlabdával nem. A negyedik negyedben, mikor már láttuk, hogy nincs sanszunk visszajönni, mindenkinek adtunk játéklehetőséget. Szerintem egy nagyon jó meccs volt, és korrekt körülmények között nyert a Szolnok.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Így vélekedtek a játékosok a meccsről

Vedran Bosnic, az Olajbányász vezetőedzője: – Sokkal nehezebb volt ez a meccs, mint amit a végeredmény mutat. Végig nagy elánnal, koncentrálva játszottunk, mindenki beletette a magáét. A szolnoki szurkolók is nagy energiákat adtak nekünk. Mivel a nemzetközi meccsek miatt is sűrű a programunk, ezért minden egyes meccs fontos, mert ezeket fel tudjuk használni arra, hogy készüljünk a következő feladatokra.

Bojan Tomasevics, a Kecskemét erőcsatára: – Nagyon kemény meccs volt a liga legjobb csapata ellen. Nem tudtunk végig fókuszáltan játszani, és ezt ki is használták. Gratulálok nekik a győzelemhez. Pénteken szeretnénk bizonyítani a Pécs ellen, és visszatérni a győzelmek útjára.

Krnjajszki Borisz, az Olajbányász irányítója: – Gratulálok a csapatomnak. Tudtuk, hogy komolyan kell venni ezt a meccset, mert a Kecskemét hazai pályán erős. Megmutattuk a karakterünket. Végig koncentráltunk, fizikálisan játszottunk. Így kell folytatnunk tovább. Köszönöm a szurkolóknak, hogy ilyen hangulatot teremtettek. Sok sikert kívánok a KTE-nek is a továbbiakra.

népes Szolnoki Olajbányász szurkolók
Ismét népes szolnoki szurkolóhad bíztatta a Szolnoki Olajbányász fiait Kecskeméten
Forrás: hunbasket/Réti Attila

 

