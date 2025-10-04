Első idegenbeli győzelmére készül az Olaj Oroszlányban

Egy hete megkezdődtek az élvonali bajnokság küzdelmei, és már a nyitókör jó néhány meglepetést is hozott. Közülük a legnagyobb volt a Szedeák Pakson elért győzelme. Kevesen számítottak arra, hogy a Honvéd 24 ponttal fog nyerni Debrecceben, de a Kecskemét zalaegerszegi és az NKA Pécs körmendi sikerére is kevesen fogadtak. Tegyük hozzá, a bajnoki címvédő Olajbányász is csak nehezen gyűrte le a jól játszó Kaposvárt, amelyiknek a végjátékban 88–86-os állásnál labdája volt a győzelemhez. Szerencsére a szolnoki csapat jól védekezett az utolsó másodpercekben, így megtudta nyerni az idénynyitót. A Szolnoki Olajbányász szombati vendéglátója az Oroszlány, hazai pályán kezdte a szezont az a tavalyi évadban ezüstérmes Falcóval szemben, érdekesség, hogy három negyedet is megnyert az OSE, de az első tíz percben összeszedett 15 pontos hátrányukat nem tudták ledolgozni, így kikaptak 83–79-re. Ez is bizonyította, hogy az oroszlányi gárda idén is veszélyes ellenfél lesz mindenkire különösen hazai pályán, ahol fanatikus szurkolótáboruk a hatodik emberük. Az elmúlt három évadban az Olaj rendre kikapott Oroszlányban, nem titkolják, hogy szombaton este is meglepetésre készülnek. Edzőjük, Forray Gábor, aki tavaly még a Körmendet irányította, előtte pedig évekig dolgozott Kecskeméten.

Pallai Tamás (labdával) jó játékára szükség lesz a Szolnoki Olajbányásznak Oroszlányban is

Fotó: Nagy Balázs

A Bajnokok Ligája küzdelmeibe is becsatlakozik a Szolnoki Olajbányász

– Egy újabb nehéz csata vár ránk, hiszen ismét egy bajnokesélyes csapattal mérjük össze tudásunkat: a bajnoki cím védője látogat hozzánk – mondta az OSE honlapjának, Forray-edző. – A legutóbbi összecsapásunkon nem sok hiányzott a bravúrhoz, ez jelzi, hogy jó úton járunk, de még rengeteg munka áll előttünk, hogy az ilyen mérkőzéseken magunk felé fordítsuk a mérleg nyelvét. A mérkőzés első percétől koncentrációra és fegyelemre lesz szükségünk – nem kezdhetjük úgy a találkozót, mint legutóbb. Úgy érzem, felkészültünk, és készen állunk arra, hogy meglepetést okozzunk, és győzelemmel örvendeztessük meg a fantasztikus hangulatot teremtő szurkolóinkat.