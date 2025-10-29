Pokoli izgalmak után nyert az Olajbányász

A vendégek két vereséggel, míg a Szolnoki Olajbányász ötven százalékos mérleggel várta az összecsapást. Érdekesség, hogy két gárda bő tíz évvel ezelőtt kétszer is találkozott egymással, méghozzá az ULEB Eurocupában. Akkor is albérletben, a debreceni Főnix Arénában játszottak a piros-feketék, akik 96–84-re győztek, a második meccset viszont rigaiak nyerték 71–61-re. Most ismét a szolnokiak örülhettek győzelmüknek.

Adin Vrbac (77) és a Szolnoki Olajbányász elsősorban a védekezésben jeleskedtek

Forrás: FIBA

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–VEF Riga 77–76 (16–19, 26–20, 24–17, 11–20)

Miskolc, DVTK Aréna, 1500 néző. V.: Vulic (horvát), Pesics (szerb), Yilmaz (török).

Szolnok: Darthard 2, SOMOGYI 17/9, PALLAi 21/15, BARNES 11/3, SKEENS 9. Csere: Holt 3/3, Molnár M., Rudner, Krnjajszki 5/3, Vrabac 9. Edző: Vedran Bosnic.

Riga: PORTER 18, Bertans 2, Leimanisz 6/6, TORO 14, Novizki 4. Csere: Andzevs, Alekszandrov 6, Vanags 3/3, Klipsz 5/3, SZIDOROV 18/12. Edző: Martin Gulbis.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 6–6. 8. p.: 13–13. 14. p.: 25–29. 18. p.: 36–38. 24. p.: –. 28. p.: –. 33. p.: –. 38. p.: –.

A jól megszokott nagyszerű hangulatban kezdődött a meccs, hamar talpra ugrottak a szurkolók, amikor Somogyi Ádám labdáját Brady Skeens húzta a gyűrűbe. Az első percekben futott, rohant mindkét együttes, ami némi kapkodást vont maga után, ezért a szokottnál kevesebb kosár esett. A lényeg, hogy fej-fej mellett haladtak a felek, három ponttal a lettek vezettek a nyitó negyed végén, 16–19. A folytatásban légiósai Toro és Porter révén hét pontos előnyt kovácsolt a rigai gárda. Az Olaj azonban nem hagyta magát lerázni, Somogyi többször is labdát lopott, Pallai Tamás pedig három triplát is beszórt gyors egymásutánban. A félidő hajrájában pedig a bosnyák válogatott Adin Vrbac jó megmozdulásaival, valamint jó csapatvédekezéssel már a szolnokiak zárták három pontos előnnyel az első félidőt, 42–39.

Végig szurkolta az Olaj-tábor a meccset

Forrás: FIBA

A térfélcserét követően nagyon beindult a Tisza-parti csapat Somogyi hármasát, Pallai és Ryland Holt közelije követte. Továbbra is ült az Olaj letámadása, elől pedig hullottak a triplák, mind ezeknek köszönhetően egyre nyílt az olló. Ám 62–47-es állás után a rigaiak triplái is beestek a negyed végén már tíz pont volt a különbség, 66–56. A záró felvonásban tovább csökkent a különbség és ezzel együtt nőtt a feszültség a pályán. Mint tudjuk a baltikumi csapatok is jól tripláznak, amit az utolsó tíz perc elején bizonyítottak is a rigaiak, mert rendre betaláltak. Közben nem jöttek össze az Olaj játékosok dobásai, a hajrában már egyenlő volt az állás, sőt az utolsó két perc kezdetén a lettek vezettek, 73–75. A végjáték óriási izgalmakat hozott, Somogyiék ismét fontos labdákat szereztek, öt másodperccel vége előtt 77–76-nál a vendégek kezében volt a labda és ezzel együtt a győzelem, de Szidorov betörését Skeens a légtérben blokkolta. Így az Olaj nyerte a meccset, ezzel megőrizte második helyét csoportjában.