Kosárlabda

2 órája

A lett VEF Riga gárdája ellen folytatja a Szolnoki Olajbányász a Bajnokok Ligájában

Címkék#NHSZ-Szolnoki Olajbányász#VEF Riga#Bajnokok Ligája#kosárlabda

Nincs megállás. Újabb fontos meccs vár ugyanis az NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapatára, ezúttal a Bajnokok Ligája főtábláján. Szerda este hat órától ugyanis a lett VEF Riga együttesét l­átják vendégül a miskolci DVTK Arénában.

Varga Csaba

A rajt előtt úgy számoltak a Szolnoki Olajbányász szurkolói, hogy a Riga lesz a közvetlen riválisuk a továbbjutásért vívott csatában, így közel sem mindegy, hogy az egymás elleni mérkőzéseiken milyen eredmények születnek. A piros-feketék egy újabb hazai sikerrel hatalmas lépést tennének a rájátszás irányába.

Szolnoki Olajbányász, kosárlabda
Ismét szüksége lesz a jó védekezésre a Szolnoki Olajbányász csapatának
Fotó: Mészáros János

Bajnokok Ligája, 3. forduló

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–VEF Riga

Szerda, 18.00

A lett gárda az utóbbi három évadban megszerezte hazájában a bajnoki címet, idén immár a 12. alkalommal örülhettek aranyéremnek. A májusi fináléban söpréssel győzték le a Ventspils csapatát. 2019 óta folyamatos résztvevői a Bajnokok Ligájának, és állandó szereplői a lett–észt közös bajnokságnak. Az utóbbi ligában is megszerezték a bajnoki címet a legutóbbi kiírásban. A mostani évadban pedig, négy győzelemmel, illetve egy vereséggel, a harmadik helyen tanyáznak.

A Bajnokok Ligájában viszont kifejezetten rosszul rajtolt a lett legénység, ugyanis első két mérkőzésüket hazai pályán veszítették el, előbb a görög AEK Athén (53–69), majd a szlovákiai Levice (Léva) csapatával (73–92) szemben. Ettől függetlenül egy pillanatra sem szabad lebecsülni őket, várhatóan mindent elkövetnek egy jó eredmény érdekében.

A szolnoki csapat az F csoport első meccsén simán, 84–54-re lelépte a szlovák Levice legénységét, majd 91–77-re kikapott az elmúlt kiírásban bronzérmes AEK Athén otthonában. Jöhet tehát a folytatás.
A elmúlt meccsen jó formában kosárlabdázó Somogyi Ádám is amondó, hogy két veresége ellenére sem szabad könnyedén venni a lett együttest.

– Két meccsüket is láttam, sokat futó fiatal tehetségekből álló csapatról van szó. Ezzel együtt tapasztalatlanok, ami meg is látszik az eredményeiken. Az amerikai légósuk sem rossz, de még ő is rutintalan. Sokszor ösztönből, olykor kiszámíthatatlanul játszanak. A továbbjutáshoz szükséges, hogy legyőzzük őket – j­elentette ki az irányító.
Akik nem tudnak elutazni a DVTK Arénába, azok az M4 Sport online felületén élőben követhetik az Olaj–Riga mérkőzést. A másik párban kedden este, lapzártánkat követően ért véget a Levice–AEK Athén összecsapás

