Sima vereséggel kezdett a Szolnok az Extraligában

A tisztes helytállás reményében utaztak a Szolnoki RK csapata a nagy múltú Kaposvár otthonába az Extraliga rajtján. A fiatalokból álló Tisza-parti legénységnek nem is lehettek vérmes reményei a válogatottakkal és fél tucat légióssal felálló hazaiakkal szemben.

A Szolnoki RK mindössze 17 éves játékosa, Bede Miklós (háttal) is nagyon igyekezett Kaposváron

Fotó: Muzslay Péter

Fino Kaposvár–Szolnoki RK-SCSI 3:0 (17, 12, 9)

Kaposvár, 600 néző. V.: Kiss N., Kiss Z.

Kaposvár: Magyar B. 3, Hubicska 11, Medina 5, Smidl 1, Dávid Cs. 4, Grigorjev 9. Csere: Feliciano és Csordás B. (liberók), Bögöly 2, Novoszelov 3, Ion 6, Laczó. Edző: Zoran Kedacsic.

Szolnok: Csák A. 1, Reiner 3, Dobozi 2, Bede M. 6, Surányi 2, Acsai 7. Csere: Mészáros M. és Molnár S. (liberók), Tari 2, Somogyi T., Zsigmond Á. Kovács B. Erős. Edző: Bede Gábor.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma: 2:2, 2:5, 5:5, 10:7, 15:11, 20:13, 24:16, 25:17. 2. játszma: 1:3, 5:3, 10:5, 15:8, 20:9, 24:11, 25:12. 3. játszma: 6:0, 10:2, 15:5, 20:7, 22:9, 25:9.

A szlovén Zoran Kedacsic edző irányította, 20-szoros bajnok és 19-szeres kupagyőztes legfőbb célja visszahódítani a bajnoki címet a legutóbbi győztes Székesfehérvártól. Az újonc, fiatalokból álló szolnokiak pedig meg akarják szokni az elit liga légkörét, az alsóházi rájátszásra összeérni és kiharcolni a bennmaradást.

A sonline.hu beszámolója szerint eleinte még a vendég szolnokiak vezettek, de aztán helyreállt a rend a pályán, s csak az volt kérdés, hogy a házigazda mikor zárja le az első játékrészt. A második felvonást is a Tisza-partiak kezdték jobban, de gyorsan átvette a játék irányítását a házigazda. A folytatásban is jól mozgatta Magyar Bálint a csapatát, a pályán lévő új külföldi trió a cseh Matej Smidl, az argentin Franco Medina és az orosz Maxim Grigorjev nem ismert kegyelmet. Alig egy óra alatt behúzta a meccset a somogyi alakulat.

– Az első szettben bátran játszottunk és jól tartottuk magunkat a remek játékerőt képviselő Kaposvár ellen – mondta a lefújást követően a szolnokiak saját nevelésű edzője, Bede Gábor. – A második szettől ellenfelünk egyre keményebben kezdett nyitni, nyitásfogadásunk pontatlanabbá vált, így támadásaink hatékonysága is csökkent. Vendéglátóink ezt kihasználva könnyű pontokat szereztek. Úgy gondolom, dicséret illeti a játékosokat, nekünk más céljaink vannak ebben az évben, mint ellenfelünknek.