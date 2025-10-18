október 18., szombat

Lukács névnap

Röplabda

2 órája

A szolnoki röpisek győzelemmel hangoltak az Extraliga rajtjára

Címkék#Veszprémi RK#legénység#győzelem

A férfi röplabda Magyar Kupa selejtezőjében a szolnoki együttes három szettben nyert Veszprémben, ezzel a nyolcaddöntőbe jutott.

Varga Csaba

Az Extraligában újonc szolnoki gárda papírforma győzelmet aratott első tétmeccsén. Mutatjuk a Szolnoki RK-SCSI csapat Veszprémi RK ellen vívott eredményét.

Bajnoki rajt előtt a Szolnoki RK-SCSI
Nagyon várják a bajnoki rajtot a Szolnoki RK-SCSI röpisei
 Fotó: Pesti József/MW-archív

Veszprémi RK–Szolnoki RK-SCSI 0:3 (-16, -18, -18)

Veszprém, 75 néző. V.: Tillmann Gy., Fekete B.

Veszprém: Bolvári, Varga J., Bertók, Klausz, Veisz, Horváth Sz. CSERE: Németh L. (liberó), Szalai B., Seck. Edző: Fenyvesi Norbert.

Szolnok: Reiner M., Acsai, Dobozi, Timár, Gönczi, Tari. CSERE: Mészáros M. és Reiner E. (liberók), Kovács B., Katona D., Surányi, Erős, Csák, Somogyi T. Edző: Bede Gábor.

Az amatőr bajnokságban szereplő lelkesen játszó veszprémi csapat ellen alig egyóra játék után szállította a kötelező győzelmet a szolnoki csapat. Edzőjük, Bede Gábor azt mondta a lefújást követően: 

– Örülök, hogy koncentráltan álltunk a mérkőzéshez! Amikor mégis lankadt egy kicsit a figyelem, jöttek a buta hibák,. Szerencsére mindig tudtunk újítani és így túlléptünk azokon. A jövőre nézve ez jó tanulság lehet számunkra, hogy a mérkőzés végéig fenn kell tartanunk a fókuszt. Dolgozunk tovább és próbálunk megfelelni a következő kihívásoknak.

Bajnoki rajt előtt a szolnoki csapat

Hétfő este tehát elrajtol az Extraliga küzdelem sorozata. Előzetesen annyit, hogy a szolnokiak állományát továbbra is saját nevelésű fiatalok alkotják, visszatért melléjük korábbi játékosuk, a 28 éves Gönczi Imre, aki legutóbb Szegeden szerepelt. Bodonyi Ákos szakosztályvezető azt mondta hírportálunknak, hogy a következő években is azon lesznek, hogy szolnoki kötődésű röplabdások játszanak soraikban.

A nyitó fordulóban az újonc szolnoki legénység a sokszoros bajnok a tavalyi szezonban ezüstérmes Fino-Kaposvár vendége lesz.

 

