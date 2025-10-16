Vereséggel zárták Szudi Ádámék az Európa-bajnokságot

Szerda este véget ért a magyarok számára a csapat Európa-bajnokság Horvátországban, Zárában. A mieink hétfőn – a szolnoki Szudi Ádám nélkül – első meccsükön simán, 3:0-ra kikaptak a franciáktól, majd másnap a spanyolok ellen már Szudi is asztalhoz állt. A szolnoki asztaliteniszező Juan Perez és Daniel Berzosa ellen 3:2-es vereséget szenvedett. Utóbbi találkozója ráadásul sorsdöntő is volt, Szudi Ádámnak pedig hiába volt három meccslabdája is, végül 3:2-re Spanyolország nyert, a magyar együttes így nem jutott tovább a legjobb 16 közé.

Szudi Ádámék a 19-20. helyen zárták a csapat Európa-bajnokságot

Forrás: ETTU

Vereséggel zárult a kontinenstorna Szudi Ádámék számára

Szerdán a finnek elleni alsóházi negyeddöntőben Finnország ellen simán 3:0-ra győzött a magyar csapat, a meccsen Szudi Ádám a magyar származású Oláh Benedek ellen nyert 3:1-re, így még aznap este az alsóházi döntőbe jutás volt a tét a csehekkel szemben. Csehország együttese azonban túl nagy falat volt a mieink számára, 3:1-es vereségük azt jelentette, hogy a 19-20. helyen zárták az Európa-bajnokságot. Ez a helyezés pedig azt jelenti, hogy Magyarország csapatának a következő Eb előtt selejtezőt kell vívnia.