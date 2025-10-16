október 16., csütörtök

Futsal

1 órája

Magabiztos földvári továbbjutás Szegeden

Címkék#teremfoci#futsal#meccs

A Magyar Kupa első fordulójában a harmadosztályban érdekelt Szeged otthonában 7–1-re nyert a PFF-Szántó TiSE csapata, amely ezzel a következő körbe jutott.

Varga Csaba

A másodosztály tavalyi bajnoka semmit nem bízott a véletlenre, már negyed óta játék után négygólos vezetést szerzett. A folytatásban sem álltak le a földváriak további három találatot értek el, és csak egyet kaptak, hatgólos győzelmüknek köszönhetően a második fordulóba jutottak.

tise
Újabb kupaellenfélre vár a tiszaföldvári legénység Fotó: Facebook/TiSE

– Jó volt visszatérni a szegedi Szent Gellért Fórumba, hiszen annak idején itt játszottuk első NB III-as meccsünket – mondta hírportálunknak, Bozsó László, a TiSE játékosedzője. – Végig kézben tartottuk a mérkőzést, és főként fegyelmezetten játszottunk. A szegedieken nagyon látszott, hogy számukra majd csak november elején kezdődik a bajnokság. A lényeg, hogy megvan a továbbjutás, és várjuk következő kupaellenfelünket.

A TiSE következő meccse már NB II-es bajnoki lesz, hétfő este Balmazújvárosban.

SZTE EHÖK SE–PFF-SZÁNTÓ TISE 1–7 (0–4)

Szeged, 50 néző. V.: Bacsi Noel (Nemczov M., Fehérvári P.)

Szeged: Molnár G. – Geiger, Boss, Schneider, Szánthó D. CSERE: Simó, Zatykó, Gonda, Farkas B., Domokos, Karf, Győri. Játékosedző: Schneider Dániel,

Tiszaföldvár: Ulvicki – Kasik, Bódai, Balla, Kalmár F. CSERE: Császár (kapus), Madarassi, Benedek Zs., Nagy L., Sipos M., Bozsó, Bogdán. Játékosedző: Bozsó László. Gólszerzők: Szántó D., illetve Bódai 3, Kasik 2, Balla, Bogdán.

 

