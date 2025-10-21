Magabiztos győzelemmel hangolt a TiSE a közelgő rangadóra

Balmazújvárosi FC–PFF-Szántó TiSE 1–6 (0–1)

Balmazújvárosban is folytatta jó sorozatát a földvári legénység Fotó: Facebook/TiSE

Balmazújváros, 100 néző. V.: Balla Levente (Goneth B., Somogy-Kiss P.) Balmazújváros: Urbán G. – Kökényesi, Szatmári Á., Magyar R., Sipos R. CSERE: Tiba, Varga B., Pinczés, Sándor K., Szebeni, Komádi, Éder, Szabó P. Játékosedző: Szebeni Áron.

Tiszaföldvár: Császár – Kasik, Bódai, Balla Z., Polák. CSERE: Kenyeres, Hunya, Bozsó L., Sipos M., Benedek Zs., Bogdán, Madarassy. Játékosedző: Bozsó László.

Gólszerzők: Komádi (33.), ill. Bódai 3 (22., 35., 38.), Polák 2 (9., 28.), Balla Z. (40). Az első félidőben még nem jött ki a felek közötti tudáskülönbség Polák Gergő találatával szerezték meg a vendégek. A fordulást követően Bódai Nándor növelte az övéi előnyét, majd Polák révén már hárommal vezettek a földváriak. A hazaiak váratlan szépítő gólja után a jó formában játszó Bódai duplázott.

Az utolsó percben pedig Balla Zalán beállította a végeredményt, 1–6.

Bozsó László: – Különböző okok miatt felforgatott csapattal utaztunk Balmazra. Az első félidőben még jól tartották magukat a hazaiak. A szünet után stabil védekezéssel és kreatív játékkal sorra lőttük góljainkat, és Bódai Nándi vezérletével magabiztos győzelmet arattunk. Bizakodva várjuk a listavezető Kincsem Futsal együttesét a hétfő este hét órakor kezdődő rangadóra. A minap pedig megtartották Magyar Kupa második fordulójának sorsolását, a TiSE csapata az NB III.-as Apátfalva vendégeként november 17-én fog pályára lépni.

További eredmények: Kincsem Futsal–Talent 2019 SE 10–0, Dunakeszi–Szent István SE 7–3, Lajosmizse–MEAFC 11–2, Rubeola–Gyöngyös 2–2. A bajnokság állása: 1. Kincsem Futsal 13 pont, 2. PFF-Szántó TiSE 12, 3. Dunakeszi 8, 4. Balmazújváros 7, 5. Rubeola FC 7, 6. Lajosmizse 6, 7. MEAFC 6, 8. Talent 2019 SE 6, 7. Gyöngyös 4, 10. Szent István SE 3 pont.