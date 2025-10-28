Rangadót nyert és élre állt a TiSE csapata

A forduló előtt éllovas vendégek veretlenül, míg a második helyezett földváriak egy vereséggel várták a rangadót, ami után helyet cseréltek a felek a tabellán.

Győzelmével élre állt a földvári együttes

Forrás: Facebook/TiSE

PFF-Szántó TiSE–Kincsem Lovaspark 5–3 (3–1)

Homoki Sportcsarnok, 100 néző. V.: Szabó Ferenc (Szabó P., Vilmányi S.).

Tiszaföldvár: Ulvicki – Bódai, Székely D., Balla, Hevesi-Tóth. Csere: Császár (kapus), Bozsó L., Bogdán, Hunya, Kasik, Polák, Sipos M., Benedek Zs. Játékosedző: Bozsó László.

Tápiószentmárton: Gerhát T. – Dósa, Nagy B., Vörös D., Vörös M. Csere: Kozma, Szabó M., Lovasi, Sárközi, Fehér Z. Játékosedző: Sárközi Szabolcs.

Gólszerzők: Székely D. 3 (10.,17., 35.), Balla (15.), Kasik (26.), ill. Nagy B. 2 (16., 24.), Vörös P. (32.).

Negyed óra játék már két góllal vezetett a TiSE. A vendégek azonban gyorsan szépítettek, de nem sokáig örülhettek, mert Székely Dávid visszaállította a régi rendet, 3–1. A szünet után azonban visszajött a meccsbe a Kincsem gárdája, ám 4–3-as állás után Székely újabb góljával a földváriak lezárták a mérkőzést.

Bozsó László: – Amikor üzemi hőfokon pörögtünk, akkor kontrolláltuk a játékot, a jó erőkből álló vendégekkel szemben. Olykor azonban belealudtunk meccsbe, hagytuk ellenfelünket felzárkózni. A játék képe alapján azonban teljesen megérdemelten nyertünk, és külön öröm számunkra, hogy átvettük a vezetést a tabellán.

További eredmények: Talent 2019 SE–Dunakeszi 3–4, Szent István SE–Gyöngyös 1–2, Lajosmizse–Balmazújváros 3–2, MEAFC–Rubeola 5–6.

A bajnokság állása: 1. PFF-Szántó TiSE 15 pont, 2. Kincsem Futsal 13, 3. Dunakeszi 11, 4. Rubeola FC 10, 5. Lajosmizse 9, 6. Balmazújváros 7, 7. Gyöngyös 7, 8. MEAFC 6, 9. Talent 2019 SE 6, 10. Szent István SE 3 pont.