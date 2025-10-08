Hatpontos meccset nyert a tiszaföldvári csapat

A felek egyaránt két győzelemmel és egy vereséggel várták az összecsapást, ami után a címvédő TiSE gyarapította pontjainak számát.

Már második helyen tanyázik a TiSE

Fotó: Facebook/TiSE

PFF-Szántó TiSE–MEAFC-Miskolc 6–3 (2–0)

Homoki Sportcsarnok, 100 néző. V.: Borbás Bottyán (Minda G., Nemczov M.).

Tiszaföldvár: Császár – Székely D., Balla, Bódai, Kalmár F.. Csere: Kenyeres, Bogdán, Benedek Zs., Bozsó L., Sipos M., Kasik, Polák, Madarassy. Játékosedző: Bozsó László.

Miskolc: Giák – Harsányi, Agárdy, Rontó, Madarász – Orosz, Czékus, Váradi, Rab K. Játékosedző: Czékus Sándor.

Gólszerzők: Székely D. 2 (15., 22.), Sipos M. (4.), Kasik (25.), Benedek Zs. (33.), Kalmár F. (39.), ill. Agárdy (30., 39.), Harsányi (35.).

A földváriak már a 4. percben előnyhöz jutottak Sipos Márk révén. Több tíz percet kellett várni a következő hazai találatra. A második félidőben öt perc alatt két gólt lőttek hazaiak, ezekkel el is dőlt a meccs. Az utolsó tíz percben a lelkes vendégek is betaláltak háromszor, de a földváriak további két találattal biztossá tették győzelmüket. Az október 20-i folytatásban a TiSE Balmazújvárosban lép majd pályára, de előtte még Magyar Kupa mecss is vár a kék-fehérekre, jövő szerdán Szegeden.

Bozsó László: – Játszottunk már jobban is, de győzelmünket nem fenyegette veszély. A hajrában egy kicsit kiengedtünk, de ez is belefért. Megyünk tovább jövő szerdán tovább akarunk jutni a Magyar Kupában Szegeden.

További eredmények: Szent István SE–Kincsem 5–10, Talent 2019 SE–Balmazújváros 2–5, Lajosmizse–Rubeola FC 6–4, Gyöngyös–Dunakeszi 3–5.

A bajnokság állása: 1. Kincsem Futsal 10 pont, 2. PFF-Szántó TiSE 9, 3. Balmazújváros 7, 4. Rubeola FC 6, 5. MEAFC 6, 6. Talent 2019 SE 6, 7. Dunakeszi 5, 8. Lajosmizse 3, 9. Gyöngyös 3, 10. Szent István SE 3 pont.