Futsal

1 órája

Hatpontos meccset nyert a tiszaföldvári csapat

Címkék#MEAFC-Miskolc#tise#futsal

A férfi futsal NB II. Keleti csoportjának negyedik fordulójában a hazai pályán játszó PFF-Szántó TiSE együttese végig vezetve, de a hajrában egy kicsit kiengedve három góllal nyert a miskolci egyetemisták ellen.

Varga Csaba

A felek egyaránt két győzelemmel és egy vereséggel várták az összecsapást, ami után a címvédő TiSE gyarapította pontjainak számát.

tise
Már második helyen tanyázik a TiSE
Fotó: Facebook/TiSE

PFF-Szántó TiSE–MEAFC-Miskolc 6–3 (2–0)

Homoki Sportcsarnok, 100 néző. V.: Borbás Bottyán (Minda G., Nemczov M.).

Tiszaföldvár: Császár – Székely D., Balla, Bódai, Kalmár F.. Csere: Kenyeres, Bogdán, Benedek Zs., Bozsó L., Sipos M., Kasik, Polák, Madarassy. Játékosedző: Bozsó László.

Miskolc: Giák – Harsányi, Agárdy, Rontó, Madarász – Orosz, Czékus, Váradi, Rab K. Játékosedző: Czékus Sándor.

Gólszerzők: Székely D. 2 (15., 22.), Sipos M. (4.), Kasik (25.), Benedek Zs. (33.), Kalmár F. (39.), ill. Agárdy (30., 39.), Harsányi (35.).

A földváriak már a 4. percben előnyhöz jutottak Sipos Márk révén. Több tíz percet kellett várni a következő hazai találatra. A második félidőben öt perc alatt két gólt lőttek hazaiak, ezekkel el is dőlt a meccs. Az utolsó tíz percben a lelkes vendégek is betaláltak háromszor, de a földváriak további két találattal biztossá tették győzelmüket. Az október 20-i folytatásban a TiSE Balmazújvárosban lép majd pályára, de előtte még Magyar Kupa mecss is vár a kék-fehérekre, jövő szerdán Szegeden.

Bozsó László: – Játszottunk már jobban is, de győzelmünket nem fenyegette veszély. A hajrában egy kicsit kiengedtünk, de ez is belefért. Megyünk tovább jövő szerdán tovább akarunk jutni a Magyar Kupában Szegeden.

További eredmények: Szent István SE–Kincsem 5–10, Talent 2019 SE–Balmazújváros 2–5, Lajosmizse–Rubeola FC 6–4, Gyöngyös–Dunakeszi 3–5.

A bajnokság állása: 1. Kincsem Futsal 10 pont, 2. PFF-Szántó TiSE 9, 3. Balmazújváros 7, 4. Rubeola FC 6, 5. MEAFC 6, 6. Talent 2019 SE 6, 7. Dunakeszi 5, 8. Lajosmizse 3, 9. Gyöngyös 3, 10. Szent István SE 3 pont.

