október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Négy perc alatt három gólt lőtt, és nyert a tiszaföldvári csapat

Címkék#NB II. Keleti csoport#TiSE#futsal

A futsal NB II. Keleti csoportjának 3.fordulójában a címvédő PFF-Szántó TiSE legénysége elsősorban jó második félidőbeli játékának köszönhetően három góllal nyert a tavalyi évadban bronzérmes Lajosmizse otthonában.

Varga Csaba

A házigazda lajosmizsei gárda két vereséggel várta az ötvenszázalékos mérleggel álló TiSE együttesét. A vendégek azonban javítottak, és értékes három pontot szereztek.

TiSE, futsal, NB II
Jogos a TiSE játékosainak az öröme, hiszen fontos meccset nyertek
Forrás: Facebook/TISE

Futsal NB II Keleti csoport, 3. forduló

NCC Frogs Lajosmizse–PFF-Szántó TiSE 2–5 (1–2)

Lajosmizse, 80 néző. V.: Wittner József (Góbi S., Gebei B.).

Lajosmizse: Peltzer – Bita, Faragó, Kovács J., Szabó Sz. Csere: Kollár, Jónás, Galambos, Sallai D., Sallai B. Játékos-edző: Kovács József.

Tiszaföldvár: Ulvicki – Kasik, Székely D., Balla, Kalmár. Csere: Gerhát (kapus), Bogdán, Benedek Zs., Bozsó L., Sipos M., Madarassy. Játékos-edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Jónás (5.), Szabó Sz. (21.), ill. Székely D. (29., 32.), Bogdán (7.), Polák (15.), Sipos M. (33.).

Kiállítva: Ulvicki (28.).

A hazaiak kezdtek jobban és az 5. percben előnyhöz jutottak. Szerencsére Bogdán Bence révén gyorsan egyenlített a Földvár, majd Polák Gergő találatával a vezetést is átvette. A lelkes hazaiak a második félidő elején ledolgozták hátrányukat, majd a TiSE kapusa, Ulvicki Attila reklamálásér piros lapot kapott. A földváriak azonban összekapták magukat, Székely Dávid duplázott, majd Sipos Márk góljávaleldöntötték az összecsapást.

A folytatásban a földváriak a MEAFC Miskolc gárdáját hétfő este hét órától fogadják a Homoki Sportcsarnokban.

Bozsó László: – Jó kis rangadót vívtunk a legutóbbi szezonban harmadik helyezett lajosmizsei csapat otthonában. Az elején egy kicsit belealudtunk a meccsbe, de aztán gyorsan fordítottunk. A második félidő elején azonban egyenlítettek a hazaiak, aztán szép lassan átvettük az irányítást. Érdekesség, hogy a kiállítás után kaptuk el igazából a fonalat, bő négy perc alatt három gólt lőttünk, és le is zártuk a mérkőzést. Fontos három pontot szereztünk.

További eredmények: Kincsem Futsal–Gyöngyös 11–3, Balmazújváros–Szent István SE 6–1, MEAFC Miskolc–Talent 2019 SE 2–3, Rubeola FC–Dunakeszi 7–3.

A bajnokság állása: 1. Kincsem Futsal 7 pont, 2. MEAFC Miskolc 6, 3. Rubeola FC 6, 4. Talent 2019 SE 6, 5. PFF-Szántó TiSE 6, 6. Balmazújváros 4, 7. Szent István SE 3, Gyöngyös 3, 9. Dunakeszi 2, 10. Lajosmizse 0 pont.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu