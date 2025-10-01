Négy perc alatt három gólt lőtt, és nyert a tiszaföldvári csapat

A házigazda lajosmizsei gárda két vereséggel várta az ötvenszázalékos mérleggel álló TiSE együttesét. A vendégek azonban javítottak, és értékes három pontot szereztek.

Jogos a TiSE játékosainak az öröme, hiszen fontos meccset nyertek

Forrás: Facebook/TISE

Futsal NB II Keleti csoport, 3. forduló

NCC Frogs Lajosmizse–PFF-Szántó TiSE 2–5 (1–2)

Lajosmizse, 80 néző. V.: Wittner József (Góbi S., Gebei B.).

Lajosmizse: Peltzer – Bita, Faragó, Kovács J., Szabó Sz. Csere: Kollár, Jónás, Galambos, Sallai D., Sallai B. Játékos-edző: Kovács József.

Tiszaföldvár: Ulvicki – Kasik, Székely D., Balla, Kalmár. Csere: Gerhát (kapus), Bogdán, Benedek Zs., Bozsó L., Sipos M., Madarassy. Játékos-edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Jónás (5.), Szabó Sz. (21.), ill. Székely D. (29., 32.), Bogdán (7.), Polák (15.), Sipos M. (33.).

Kiállítva: Ulvicki (28.).

A hazaiak kezdtek jobban és az 5. percben előnyhöz jutottak. Szerencsére Bogdán Bence révén gyorsan egyenlített a Földvár, majd Polák Gergő találatával a vezetést is átvette. A lelkes hazaiak a második félidő elején ledolgozták hátrányukat, majd a TiSE kapusa, Ulvicki Attila reklamálásér piros lapot kapott. A földváriak azonban összekapták magukat, Székely Dávid duplázott, majd Sipos Márk góljávaleldöntötték az összecsapást.

A folytatásban a földváriak a MEAFC Miskolc gárdáját hétfő este hét órától fogadják a Homoki Sportcsarnokban.

Bozsó László: – Jó kis rangadót vívtunk a legutóbbi szezonban harmadik helyezett lajosmizsei csapat otthonában. Az elején egy kicsit belealudtunk a meccsbe, de aztán gyorsan fordítottunk. A második félidő elején azonban egyenlítettek a hazaiak, aztán szép lassan átvettük az irányítást. Érdekesség, hogy a kiállítás után kaptuk el igazából a fonalat, bő négy perc alatt három gólt lőttünk, és le is zártuk a mérkőzést. Fontos három pontot szereztünk.

További eredmények: Kincsem Futsal–Gyöngyös 11–3, Balmazújváros–Szent István SE 6–1, MEAFC Miskolc–Talent 2019 SE 2–3, Rubeola FC–Dunakeszi 7–3.

A bajnokság állása: 1. Kincsem Futsal 7 pont, 2. MEAFC Miskolc 6, 3. Rubeola FC 6, 4. Talent 2019 SE 6, 5. PFF-Szántó TiSE 6, 6. Balmazújváros 4, 7. Szent István SE 3, Gyöngyös 3, 9. Dunakeszi 2, 10. Lajosmizse 0 pont.