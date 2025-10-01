2 órája
Négy perc alatt három gólt lőtt, és nyert a tiszaföldvári csapat
A futsal NB II. Keleti csoportjának 3.fordulójában a címvédő PFF-Szántó TiSE legénysége elsősorban jó második félidőbeli játékának köszönhetően három góllal nyert a tavalyi évadban bronzérmes Lajosmizse otthonában.
A házigazda lajosmizsei gárda két vereséggel várta az ötvenszázalékos mérleggel álló TiSE együttesét. A vendégek azonban javítottak, és értékes három pontot szereztek.
Futsal NB II Keleti csoport, 3. forduló
NCC Frogs Lajosmizse–PFF-Szántó TiSE 2–5 (1–2)
Lajosmizse, 80 néző. V.: Wittner József (Góbi S., Gebei B.).
Lajosmizse: Peltzer – Bita, Faragó, Kovács J., Szabó Sz. Csere: Kollár, Jónás, Galambos, Sallai D., Sallai B. Játékos-edző: Kovács József.
Tiszaföldvár: Ulvicki – Kasik, Székely D., Balla, Kalmár. Csere: Gerhát (kapus), Bogdán, Benedek Zs., Bozsó L., Sipos M., Madarassy. Játékos-edző: Bozsó László.
Gólszerzők: Jónás (5.), Szabó Sz. (21.), ill. Székely D. (29., 32.), Bogdán (7.), Polák (15.), Sipos M. (33.).
Kiállítva: Ulvicki (28.).
A hazaiak kezdtek jobban és az 5. percben előnyhöz jutottak. Szerencsére Bogdán Bence révén gyorsan egyenlített a Földvár, majd Polák Gergő találatával a vezetést is átvette. A lelkes hazaiak a második félidő elején ledolgozták hátrányukat, majd a TiSE kapusa, Ulvicki Attila reklamálásér piros lapot kapott. A földváriak azonban összekapták magukat, Székely Dávid duplázott, majd Sipos Márk góljávaleldöntötték az összecsapást.
A folytatásban a földváriak a MEAFC Miskolc gárdáját hétfő este hét órától fogadják a Homoki Sportcsarnokban.
Bozsó László: – Jó kis rangadót vívtunk a legutóbbi szezonban harmadik helyezett lajosmizsei csapat otthonában. Az elején egy kicsit belealudtunk a meccsbe, de aztán gyorsan fordítottunk. A második félidő elején azonban egyenlítettek a hazaiak, aztán szép lassan átvettük az irányítást. Érdekesség, hogy a kiállítás után kaptuk el igazából a fonalat, bő négy perc alatt három gólt lőttünk, és le is zártuk a mérkőzést. Fontos három pontot szereztünk.
További eredmények: Kincsem Futsal–Gyöngyös 11–3, Balmazújváros–Szent István SE 6–1, MEAFC Miskolc–Talent 2019 SE 2–3, Rubeola FC–Dunakeszi 7–3.
A bajnokság állása: 1. Kincsem Futsal 7 pont, 2. MEAFC Miskolc 6, 3. Rubeola FC 6, 4. Talent 2019 SE 6, 5. PFF-Szántó TiSE 6, 6. Balmazújváros 4, 7. Szent István SE 3, Gyöngyös 3, 9. Dunakeszi 2, 10. Lajosmizse 0 pont.