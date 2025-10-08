39 perce
Csúcsmezőnyben szolnoki diadal született a Tisza kupán
Szolnokon, a Holt-Tiszai Vízisport Központ adott otthont a XXVI. Tisza Kupa Nemzetközi Evezős- és Új-Hullám elnevezésű versenynek, valamint a 2025–26. évi diákolimpia döntőnek. Talán mondani sem kell, hogy remekül szerepeltek, a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola és a Tisza Evezős Egylet evezősei, akik egy rakat érmet szereztek a hagyományos seregszemlén.
– Nem kevesebb, mint 26 klub, köztük négy vajdasági, mintegy ötszáznyolcvan versenyzője volt érdekelt a hétvégi viadalon, ami csúcsmezőnynek számít a kupasorozat történetében – mondta hírportálunknak Molnár Dezső, a Sportcentrum és Tisza Evezős Egylet vezetőedzője. – Ezúttal 1000 méteres távot húztak a versenyzők. Nagy küzdelmet hozott a regatta, csapataink sok-sok érmet és értékes helyezést könyvelhettek el. Végül a Szolnoki Sportcentrum szerezte a legtöbb érmet, ezzel a Tisza Kupa győztese lett, amiért jár az elismerés az egész csapatnak.
Tisza Kupa szolnoki dobogósai
Női ifjúsági kormányosnélküli kettes: 1. Takó Lilla-Juhász Bianka
Férfi ifjúsági négyes: 1. Orbán Benedek-Pálmai Kornél-Varga Milán-Rékási Márton
Férfi ifjúsági kormányosnélküli kettes: 1. Varga Milán-Rékási Márton
Férfi ifjúsági kormányosnélküli kettes: ...2. Orbán Benedek-Nagy Müller Zalán
Női ifjúsági négyes: ...2. Bíró Julianna-Zölei Kincső-Takó Lilla-Juhász Bianka
Női tanuló T3 egypárevezős: ...2. Nagy Müller Olívia
Női ifjúsági kétpárevezős: 1. Takó Lilla-Juhász Bianka
Férfi serdülő négypárevezős: ... 2. Antal Bence-Balla Zsombor-Orbán Benedek-Rékási Márton
Férfi serdülő kormányosnélküli kettes: 1. Orbán Benedek-Rékási Márton
Férfi tanuló T2 egypárevezős: ...3. Pető Botond
Női serdülő kormányos nélküli kettes: ...2. Nagy Zoé-Zölei Nóra
Férfi tanuló T1 egypárevezős: ...2. László Levente
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Női ifjúsági négypárevezős: ...2. Váradi-Szabó Janka-Zölei Kincső-Takó Lilla-Juhász Bianka
Férfi ifjúsági négypárevezős: 1. Pálmai Kornél-Varga Milán-Nagy Müller Zalán-Drávucz Dániel
Női tanuló T2 egypárevezős: 1. H. Szűcs Adél Hanga
Férfi felnőtt könnyűsúlyú kétpárevezős: 1. Nagy Attila-Balog Zsombor
Férfi ifjúsági egypárevezős: 1. Drávucz Dániel
Férfi felnőtt kormányosnélküli kettes: 1. Furkó Kálmán-Lőrincz Ádám (Csepel)
Férfi felnőtt kormányosnélküli kettes: ...3. Nagy Attila-Balog Zsombor
Női felnőtt könnyűsúlyú kétpárevezős: 1. Kiss Csende Ajna-Majoros Nóra
Női felnőtt könnyűsúlyú kétpárevezős: ...2. Furkó Panna-Dobler Dóra
Női felnőtt kétpárevezős: 1. Pádár Luca-Bencsics Hella (Győr) 1. hely
Női felnőtt kétpárevezős: Kiss Csende Ajna-Majoros Nóra 2. hely
Női felnőtt kormányosnélküli kettes: Pádár Luca-Bencsics Hella (Győr)
Női felnőtt kormányosnélküli kettes: Kiss Csende Ajna-Majoros Nóra
Férfi felnőtt nyolcas: 1. Pomázi Bálint-Nagy Attila-Drávucz Dániel-Szigeti György-Varga Milán-Szabó Márton-Lőrincz Ádám (Csepel)-Furkó Kálmán, kormányos: Furkó Panna
Férfi felnőtt kétpárevezős: 1. Szigeti György-Furkó Kálmán
Női felnőtt négypárevezős: 1. Pála Barbara (Csepel), Majoros Nóra-Baki Kitti-Kiss Csende Ajna
Női felnőtt egypárevezős: 1. Kiss Csende Ajna
Férfi ifjúsági kétpárevezős: ...3. Varga Milán-Rékási Márton
Férfi felnőtt négyes: ...2. Krpesics Péter-Szigeti György-Furkó Kálmán-Szabó Márton
Edzők: Molnár Dezső, Purucki Ferenc, Furkó Panna, Furkó Kálmán, Purucki Csaba.
Gyászol a sportvilág: meghalt Mezey György, a futballválogatott egykori sikerkapitánya