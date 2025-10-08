Csúcsmezőnyben szolnoki diadal született a Tisza kupán

– Nem kevesebb, mint 26 klub, köztük négy vajdasági, mintegy ötszáznyolcvan versenyzője volt érdekelt a hétvégi viadalon, ami csúcsmezőnynek számít a kupasorozat történetében – mondta hírportálunknak Molnár Dezső, a Sportcentrum és Tisza Evezős Egylet vezetőedzője. – Ezúttal 1000 méteres távot húztak a versenyzők. Nagy küzdelmet hozott a regatta, csapataink sok-sok érmet és értékes helyezést könyvelhettek el. Végül a Szolnoki Sportcentrum szerezte a legtöbb érmet, ezzel a Tisza Kupa győztese lett, amiért jár az elismerés az egész csapatnak.

Fókuszban a szolnoki csapat legjobbjai a Tisza Kupa versenyén

Forrás: Szolsport

Tisza Kupa szolnoki dobogósai

Női ifjúsági kormányosnélküli kettes: 1. Takó Lilla-Juhász Bianka

Férfi ifjúsági négyes: 1. Orbán Benedek-Pálmai Kornél-Varga Milán-Rékási Márton

Férfi ifjúsági kormányosnélküli kettes: 1. Varga Milán-Rékási Márton

Férfi ifjúsági kormányosnélküli kettes: ...2. Orbán Benedek-Nagy Müller Zalán

Női ifjúsági négyes: ...2. Bíró Julianna-Zölei Kincső-Takó Lilla-Juhász Bianka

Női tanuló T3 egypárevezős: ...2. Nagy Müller Olívia

Női ifjúsági kétpárevezős: 1. Takó Lilla-Juhász Bianka

Férfi serdülő négypárevezős: ... 2. Antal Bence-Balla Zsombor-Orbán Benedek-Rékási Márton

Férfi serdülő kormányosnélküli kettes: 1. Orbán Benedek-Rékási Márton

Férfi tanuló T2 egypárevezős: ...3. Pető Botond

Női serdülő kormányos nélküli kettes: ...2. Nagy Zoé-Zölei Nóra

Férfi tanuló T1 egypárevezős: ...2. László Levente

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Női ifjúsági négypárevezős: ...2. Váradi-Szabó Janka-Zölei Kincső-Takó Lilla-Juhász Bianka

Férfi ifjúsági négypárevezős: 1. Pálmai Kornél-Varga Milán-Nagy Müller Zalán-Drávucz Dániel

Női tanuló T2 egypárevezős: 1. H. Szűcs Adél Hanga

Férfi felnőtt könnyűsúlyú kétpárevezős: 1. Nagy Attila-Balog Zsombor

Férfi ifjúsági egypárevezős: 1. Drávucz Dániel

Férfi felnőtt kormányosnélküli kettes: 1. Furkó Kálmán-Lőrincz Ádám (Csepel)

Férfi felnőtt kormányosnélküli kettes: ...3. Nagy Attila-Balog Zsombor

Női felnőtt könnyűsúlyú kétpárevezős: 1. Kiss Csende Ajna-Majoros Nóra