Végre pontot szerzett a Tiszaföldvár

A korábbi egy gólos vereségeket az utóbbi két fordulóban nagyobb különbségű sikertelenül megvívott találkozók váltották fel a Tiszaföldvár SE csapatánál. A tabellán sokkal előkelőbb pozíciókban lévő ellenfelekkel szemben így is jól helytállt a létszámhiánnyal is küszködő alakulat. A legfőbb riválisnak számító Honvéd ellen azonban végre öt mezőnyjátékost is le tudott ültetni a padra Korom Tibor edző, csapata pedig nagyon bízott abban, hogy legalább nem kerülnek nagyobb hátrányba a kiesés elleni harcban a Budapest Honvéd együttesétől.

Pontot szerzett a Tiszaföldvár SE

Fotó: Nagy Balázs

Tiszaföldvár SE - Budapest Honvéd FC II. 2-2 (0-1)

Kunszentmárton, 150 néző, vezette: Székely Benedek János (Bereczki, Juhász Sz. O.)

Gólszerzők: Povázsai (67.), Pataki Z. (72.), ill. Hetyei (8.), Csilus (54.)

Tiszaföldvár: SZALONTAI - Berta, MURÁR, Nagy S. (Bánki-Horváth P. 73.), Lőrincz - Oravecz (Szabó N. 73.), POVÁZSAI - Haraszin, Milencovici (Mikó 62., Szécsi 93.), SZABAD - PATAKI Z. Edző: Korom Tibor.

Nagyon hamar, már a nyolcadik percben hátrányba került a Tiszaföldvár, a félidő feléig mintha a pályán sem lettek volna a hazaiak - büntetőt is hibázott a vendég csapat. Szép lassan belejött azonban Korom Tibor együttese, Pataki Zoltán nagy helyzete jelezte, hogy ők is bejelentkeztek a három pontért. Fordulás után megkapta a szokásos szögletből érkezett gólját a vendéglátó (0-2), és ekkor úgy tűnt, hogy elmehet a meccs a pályaválasztó számára. A hazai fiúk viszont nem így gondolták és egy kicsit minden mindegy alapon vetették bele magukat a folytatásba. Úgy tűnt, hogy leesett a vállukról a teher és öt perc alatt kiegyenlítették az állást, második góljuk ráadásul szépség díjas találatra sikeredett. A hajrában aztán két ízben is megszerezhette volna a győzelmet a hazai együttes, igaz erre a vendégeknek is volt alkalmuk, de egyikük sem élt lehetőségével.

Korom Tibor: Sokat tettek a fiúk a pontszerzésért, de akár a győzelem is benne lehetett volna ebben a mérkőzésben. Örülünk azonban annak is, hogy újra eredményesen szerepeltünk.