Labdarúgás, NB III, 12. forduló

1 órája

Újra vereséget szenvedett a Tiszaföldvár, de nincs szégyenkezni valója

Címkék#tiszaföldvár se#NB III#meccs#labdarúgás

Ismét vereséget szenvedett a Tiszaföldvár, de ezúttal sem lehet szégyenkezni valója. Fiatal csapatuk nagy nyomás alatt játszotta végig a találkozót a bajnokaspiráns Gyula otthonában, de végig - különösen az első játékrészben - szépen helytállt. Kétségtelen, hogy jobb játékerőt képviselt az ellenfél, de egy bizonyos harmadik személy is tett azért, hogy végül három gólos vereséget szenvedjen Tiszaföldvár SE.

Jegesi László

Az elmúlt fordulóban a tizedik vereségét szenvedte el a Tiszaföldvár SE csapata, az újabb kudarcával pedig már hét pont hátrányban vannak a még bennmaradást jelentő helyektől. Többféle nehézség és probléma sújtja az együttest gyakorlatilag a bajnokság kezdete óta, és egyelőre nem találják rájuk a megoldást. A második helyezett Gyula otthonában sem ők voltak nyilvánvalóan az esélyesek, ellenfelük négy gólnál kevesebbet még egyszer sem lőtt hazai pályán az oda érkezőknek. Ennek ellenére a tisztes helytállásban bízott mindenki a vendégek oldalán.

vereséggel zárt a Tiszaföldvár SE
Hiába küzdött nagyot a Tiszaföldvár SE
Forrás: Nagy Balázs Archív / Illusztráció

Dél-Keleti csoport

Gyulai Termál FC–Tiszaföldvár SE 3–0 (1–0)

Gyula, 300 néző, vezette: Virág András Barnabás (Szabó Richárd, Rigó Viktória)

Gólszerzők: Kolarovszki (25.), Zabari (68.), Zádori (84.)

Tiszaföldvár: BARTÓK – Berta, MURÁR, Nagy S., Lőrincz – Oravecz, Povázsai - Bánki-Horváth P. (Mikó 75.), Milencovici (Szécsi 83.), SZABAD (Molnár A. 85.). – PATAKI. Edző: Korom Tibor.

Jól játszott az első félidőben a Tiszaföldvár csapata, egyetlen megingásukat azonban profi módon kihasználta az ellenfél. Hozzátartozik azonban az igazsághoz, hogy egy tisztának tűnő tizenegyest nem adott meg számukra a játékvezető.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A második játékrész közepén egy vendég részről eladott labda büntetőt eredményezett, amit Bartók Balázs kivédett. A kipattanót azonban a láthatóan még a lövés előtt induló támadójuk értékesített, gyakorlatilag eldöntve ezzel a mérkőzés sorsát – a harmadik találatnak igazán már nem volt jelentősége. A végig fölényben játszó Gyula megérdemelten szerezte meg a három pontot a mérkőzésen végig kitartóan küzdő vendégekkel szemben.

Korom Tibor: Megérdemelt hazai győzelem született, de a Gyula nem tudott akkora nyomást gyakorolni ránk a mérkőzésen, mint az a bizonyos harmadik személy.

 

