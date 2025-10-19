Újra vereséget szenvedett a Tiszaföldvár, de nincs szégyenkezni valója

Az elmúlt fordulóban a tizedik vereségét szenvedte el a Tiszaföldvár SE csapata, az újabb kudarcával pedig már hét pont hátrányban vannak a még bennmaradást jelentő helyektől. Többféle nehézség és probléma sújtja az együttest gyakorlatilag a bajnokság kezdete óta, és egyelőre nem találják rájuk a megoldást. A második helyezett Gyula otthonában sem ők voltak nyilvánvalóan az esélyesek, ellenfelük négy gólnál kevesebbet még egyszer sem lőtt hazai pályán az oda érkezőknek. Ennek ellenére a tisztes helytállásban bízott mindenki a vendégek oldalán.

Hiába küzdött nagyot a Tiszaföldvár SE

Forrás: Nagy Balázs Archív / Illusztráció

Dél-Keleti csoport

Gyulai Termál FC–Tiszaföldvár SE 3–0 (1–0)

Gyula, 300 néző, vezette: Virág András Barnabás (Szabó Richárd, Rigó Viktória)

Gólszerzők: Kolarovszki (25.), Zabari (68.), Zádori (84.)

Tiszaföldvár: BARTÓK – Berta, MURÁR, Nagy S., Lőrincz – Oravecz, Povázsai - Bánki-Horváth P. (Mikó 75.), Milencovici (Szécsi 83.), SZABAD (Molnár A. 85.). – PATAKI. Edző: Korom Tibor.

Jól játszott az első félidőben a Tiszaföldvár csapata, egyetlen megingásukat azonban profi módon kihasználta az ellenfél. Hozzátartozik azonban az igazsághoz, hogy egy tisztának tűnő tizenegyest nem adott meg számukra a játékvezető.

A második játékrész közepén egy vendég részről eladott labda büntetőt eredményezett, amit Bartók Balázs kivédett. A kipattanót azonban a láthatóan még a lövés előtt induló támadójuk értékesített, gyakorlatilag eldöntve ezzel a mérkőzés sorsát – a harmadik találatnak igazán már nem volt jelentősége. A végig fölényben játszó Gyula megérdemelten szerezte meg a három pontot a mérkőzésen végig kitartóan küzdő vendégekkel szemben.

Korom Tibor: – Megérdemelt hazai győzelem született, de a Gyula nem tudott akkora nyomást gyakorolni ránk a mérkőzésen, mint az a bizonyos harmadik személy.